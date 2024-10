Maria penserà di lasciare la capanna di Ramona per partire e andare lontano in cerca di un lavoro nella puntata de La Promessa in onda martedì 8 ottobre. Le anticipazioni spiegano che la ragazza si renderà conto che Cruz ha messo in giro la nomea di ladra e non riuscirebbe a lavorare nei dintorni del palazzo. Nel frattempo il dottor Sandoval lascerà il palazzo e dirà ai signori di non potersi più occupare di Curro.

Maria terrorizzata dal suo futuro incerto

Maria sarà sempre meno ottimista per il suo futuro dopo aver parlato con Jana e Salvador. I due amici, infatti, non lasceranno molte speranze alla cameriera dicendole che Cruz non vuole riassumerla.

Maria soffrirà molto per questa decisione, soprattutto perché la considererà un'ingiustizia visto che non ha rubato l'orologio di Lorenzo. Nonostante sappia di essere nel giusto, Maria si renderà conto di non poter opporsi al volere della marchesa e sarà terrorizzata dal suo futuro. La ragazza, infatti, capirà che per lei sarà impossibile trovare lavoro dopo il licenziamento della marchesa che l'ha bollata come ladra. Maria prenderà una drastica decisione: lasciare la capanna di Ramona e allontanarsi in un paese lontano dove nessuno la conosce, in cerca di una nuova vita. Nel frattempo, a La Promessa, Feliciano sembrerà stare meglio dopo l'operazione di Sandoval, mentre Curro peggiorerà a vista d'occhio.

Cruz delusa dal piano non riuscito di Lorenzo

Cruz e Lorenzo discuteranno animatamente sulla battuta di caccia. La marchesa non esiterà a rimproverare La Mata perché il loro piano non è andato come previsto e Curro rischia di sopravvivere. Lorenzo, tuttavia, rassicurerà Cruz e le dirà che per il ragazzo è solo questione di tempo.

Curro, infatti, non starà affatto bene e come se non bastasse Sandoval informerà i signori che non potrà più occuparsi di lui. I marchesi, quindi, si troveranno a dover prendere una decisione molto difficile: trasferire Curro in ospedale come suggerito da Sandoval o farlo restare a La Promessa e affidarlo alle cure di Abel.

Lorenzo fingerà di pensare al bene di suo figlio, ma in realtà proverà ad accontentare Cruz, cercando la soluzione più semplice per eliminarlo.

Jeronimo è il ladro, ma Maria ha pagato per lui

Nelle puntate precedenti, a La Promessa c'è stato un po' di trambusto a causa dell'orologio di Lorenzo sparito nel nulla: La Mata si è infuriato e ha preteso che il ladro venisse punito in maniera esemplare. Le indagini nel palazzo inizialmente non hanno portato a nessun colpevole certo, ma - andando per esclusione - il reato di furto è stato attribuito a Maria. La ragazza, infatti, si è occupata di rifare il letto di Lorenzo e quindi è risultata come l'unica sospettata visto che era entrata nella sua stanza.

Quindi Cruz ha licenziato Maria su due piedi, mentre i suoi colleghi e Abel si sono dati da fare per cercare il vero colpevole.

Gli sforzi degli amici di Maria si sono rivelati validi, perché si è scoperto che a rubare l'orologio è stato Jeronimo. Maria è stata scagionata dalla pesante accusa, ma questo non ha cambiato la sua situazione perché Cruz si è rifiutata di riaverla al palazzo.