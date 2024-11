Hakan perderà la pazienza con Zeynep nelle prossime puntate di Endless Love. "Vergognati, sei cattiva come Emir, ti auguro l'infelicità", le urlerà furiosamente. Le anticipazioni rivelano che, dopo aver lasciato Zeynep all'altare, Hakan le spiegherà di essere stato costretto da Emir e le prometterà che di salvarla da lui a qualunque costo. Tuttavia, Zeynep ribadirà di amare profondamente Emir e chiederà a Hakan di non fargli del male. Di fronte alla ragazza ancora innamorata dell'uomo che le ha rovinato la vita, il poliziotto si sentirà profondamente deluso.

Le scuse di Hakan dopo le nozze

Il sogno dei Soydere di vedere Zeynep accanto a Hakan svanirà e a manipolare la situazione sarà, come sempre, Emir. Hakan lascerà Zeynep all'altare il giorno delle nozze, ma sarà costretto a farlo perché Kozcuoğlu prenderà in ostaggio il fratello del poliziotto. In quell'occasione, Huseyin verrà a sapere che il bambino che Zeynep porta in grembo sia di Emir e rinnegherà per l'ennesima volta sua figlia. Zeynep si ritroverà nuovamente sola e disperata, ma Hakan non si arrenderà e, dopo qualche giorno, le telefonerà per parlarle e chiarire quello che realmente è accaduto il giorno del loro matrimonio. Il poliziotto andrà a casa di Zeynep e si scuserà per il suo comportamento il giorno delle nozze: "Quando ti ho lasciato sono stato costretto", dirà, "non mi perdonerò mai".

Zeynep capirà perfettamente e dirà a Hakan di non preoccuparsi: "Emir avrebbe fermato le nozze in ogni modo". "Ti prometto che ti salverò da Emir, lo ucciderò se sarà necessario", giurerà Hakan, ma a quel punto Zeynep cambierà tono e lo pregherà di non fare del male a Kozcuoğlu.

La rabbia e il cambiamento di Hakan

Hakan non riuscirà a credere che Zeynep possa amare ancora Emir, dopo che le ha rovinato la vita, ma la ragazza non potrà fare a meno di ammettere i suoi sentimenti.

"Vuoi fare l'amante a vita?", dirà Hakan a Zeynep, che però avrà le idee molto chiare: "Darò alla luce il mio bambino come Kozcuoğlu sposando Emir". A quel punto, Hakan perderà la pazienza: "Non faresti nulla senza interesse, vergognati". Zeynep si giustificherà, dicendo a Hakan di non avergli mai promesso amore e di avergli sempre detto che lo avrebbe sposato solo per fare contenta la sua famiglia.

"Io amo solo Emir", ripeterà Zeynep a Hakan, che non riuscirà a trattenersi: "Sei cattiva come lui, ti auguro l'infelicità", dirà urlando prima di andare via.

Le dimissioni di Zeynep e la sua scelta

Nelle puntate in onda su Canale 5, Zeynep è stata colpita da un proiettile sparato da Vildan, finendo in ospedale. I medici hanno rivelato ai Soydere che la ragazza aspetta un bambino e Hakan è intervenuto per salvare la situazione. Il poliziotto si è fatto carico della gravidanza di Zeynep e ha annunciato che l'avrebbe sposata. Una volta dimessa, Hakan le ha fatto la proposta di nozze, che lei ha accettato per il bene di tutti. Zeynep è stata diretta con il poliziotto e gli ha spiegato che per lui prova solo amicizia, ma Hakan ha accettato comunque di sposarla, dimostrando di essere convinto che prima o poi avrebbe conquistato il cuore di Zeynep, soprattutto perché Emir non ha fatto altro che umiliarla da quando la conosce.