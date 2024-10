Jana donerà il sangue a Curro nella puntata de La Promessa di mercoledì 9 ottobre. Le anticipazioni spiegano che il signorino starà sempre peggio e Abel farà un prelievo a tutti i presenti per trovare un donatore compatibile. Nel frattempo, Cruz pregherà affinché Curro muoia, mentre Pia e Romulo avranno molti dubbi sull'incidente. Infine, Maria sarà pronta a partire e Catalina pregherà Pelayo di convincere Cruz a riprendere la cameriera alla tenuta.

Preoccupazione per la vita di Curro

La situazione di Curro continuerà a peggiorare giorno dopo giorno e dopo la partenza di Sandoval i signori saranno chiamati a prendere una decisione importante.

Lorenzo dovrà scegliere se tenere il ragazzo a La Promessa affidandolo alle cure di Abel o farlo ricoverare in una clinica. Dopo averci pensato bene, La Mata deciderà che Curro resterà a La Promessa, fingendo di aver scelto il meglio per lui, ma in realtà con la speranza che Abel non sia all'altezza del suo compito. Cruz, in cuor suo, pregherà affinché Curro muoia in modo da sbarazzarsi di lui una volta per tutte. La situazione si rivelerà molto più difficile del previsto e Abel spiegherà che Curro ha bisogno di una trasfusione di sangue per salvarsi. A questo proposito, il medico sottoporrà tutti i presenti della tenuta ad un prelievo e soltanto Jana risulterà compatibile con Curro. Le cose sembreranno andare meglio per Feliciano che dopo l'operazione si sentirà in grado di tornare a lavorare.

Il figlio di Petra si recherà in cucina, pronto a tornare alla sua vita di sempre, ma Romulo gli ordinerà di tornare a letto dopo averlo rimproverato.

Romulo e Pia indagheranno sull'incidente

Nel frattempo, Maria sarà sempre più decisa a lasciare il paese per cercare un lavoro. Il pensiero di non dover più vedere la cameriera farà star male Catalina che non sopporterà questa ingiustizia.

La ragazza si renderà conto che parlare con Cruz per lei è controproducente e quindi chiederà l'aiuto di Pelayo. Catalina chiederà al suo fidanzato di provare a convincere Cruz a riammettere la cameriera al palazzo. Nel frattempo, l'incidente alla battuta di caccia convincerà sempre meno Romulo e Pia che inizieranno a fare delle domande a Feliciano e si renderanno conto che qualcosa non quadra.

Infine, Jana donerà il sangue a Curro e sarà molto debole dopo la trasfusione. La ragazza desidererà rimanere accanto a suo fratello, ma Manuel le imporrà di riposare e la affiderà alle cure di Vera.

Manuel non sa che Curro e Jana sono fratelli

Jana e Curro sono fratelli e sono stati separati quando erano molto piccoli da un uomo misterioso che ha ucciso la loro mamma. Nessuno conosce la storia di Jana che con Curro è costretta a comportarsi come una semplice cameriera. Manuel non immagina che per la ragazza stare accanto a Curro sia così importante e quindi preferisce che pensi prima alla sua salute. Quando Jana ha scoperto di essere la sorella di Curro, ha tenuto il suo segreto per diverso tempo prima di rivelarlo al ragazzo. Tra i due si era già instaurato un rapporto di profonda amicizia e non è stato molto difficile per Curro accettare la realtà.