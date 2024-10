Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Norberta farà il suo arrivo alla tenuta, dove accuserà Simona di essere una cattiva madre per aver abbandonato Antonio. La nuova arrivata chiederà poi a Virtudes di tornare con lei in paese se non vuole perdere suo fratello. La ragazza sorprenderà la cognata, decidendo di rimanere al fianco di Simona.

Norberta accusa Simona di aver fatto soffrire Antonio

Simona riceverà la visita della moglie di Antonio, che a differenza di Virtudes non vorrà avere più rapporti con lei. Norberta non esiterà a rimproverare la suocera di aver fatto soffrire per tanto tempo il figlio e quindi di essere stata una cattiva madre, convinta che l'abbia abbandonato da adolescente.

Simona entrerà in crisi dopo tali parole cariche d'odio.

Norberta inoltre inviterà Virtudes a tornare in paese con lei se non vuole perdere Antonio. Simona, a questo punto, sarà costretta a prendere una delicata decisione: la cuoca rinuncerà a sua figlia per permetterle di continuare a vedere suo fratello. La donna farà presente a Virtudes che è giusto che stia vicina ad Antonio. La ragazza accetterà la richiesta di Simona, accingendosi a fare le valigie per partire con Norberta.

Virtudes non parte con Norberta per stare al fianco di Simona

Candela cercherà di stare vicina Simona, che sprofonderà nella più profonda tristezza. Ma il destino avrà in serbo un altro colpo di scena: ben presto Virtudes farà ritorno a La Promessa, ammettendo di aver litigato con Norberta e Antonio.

La donna apparirà decisa a non sopportare più le loro imposizioni. Simona non potrà far altro che accettare la figlia alla tenuta, chiedendo ad Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) se per caso hanno intenzione di assumere altro personale. Virtudes apparirà desiderosa di far parte dello staff della tenuta per stare al fianco della madre.

Riepilogo delle puntate precedenti de La Promessa

Nelle recenti puntate de La Promessa andate in onda ad ottobre su Rete 4, Cruz ha chiesto a Pia se sapesse che Feliciano era il figlio di Petra. La governante ha finto di non sapere niente, ma la marchesa ha dimostrato di non crederle.

Cruz ha poi messo a disagio Curro, raccontandogli della morte di Feliciano avvenuta per colpa delle ferite riportate alla battuta di caccia.

Il giovane così ha avuto un violento attacco di panico che ha indebolito le sue già fragili condizioni di salute.

Intanto Catalina (Carmen Asecas) ha incontrato per la prima volta Virtudes, appena arrivata alla tenuta.

Infine Maria e Salvador (Mario Garcia) hanno dovuto rimandare la data del loro matrimonio.