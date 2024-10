Le anticipazioni della soap tv La rosa della vendetta annunciano colpi di scena nella quindicesima puntata, che andrà in onda domenica 27 ottobre alle ore 21:20 su Canale 5. Gulcemal considererà Vefa e Gara dei traditori e li punirà, impedendo loro di sedere a tavola con lui. Nel frattempo, Sahin infliggerà una pena a Deva e Mert: li costringerà a vivere insieme, ma senza mai incrociarsi con lo sguardo. Spazio anche alle vicende di Ibrahim, che vorrà portare via Deva dalla casa di Gulcemal. Gulendam, invece, sognerà una vita con suo marito Mert lontano dalla Turchia.

Armagan, intanto, farà una dichiarazione d'amore a Ipek, poco prima di lasciare la Turchia.

Vefa e Gara non possono sedersi a tavola con Gulcemal

Gulcemal si sentirà tradito dalle persone che gli sono state accanto per anni e che ha considerato parte della sua famiglia per molto tempo. Sahin non sopporterà che Vefa e Gara non gli abbiano detto che Deva e Mert erano fidanzati e, quindi, prenderà provvedimenti contro quelli che considererà dei veri e propri traditori. Gulcemal impedirà al suo braccio destro e alla donna che lo ha cresciuto con amore di sedersi a tavola con lui. Nel frattempo, Sahin avrà anche questioni da risolvere con Deva e Mert, ai quali impartirà una punizione: saranno costretti a vivere insieme, ma senza che i loro sguardi si incrocino.

Spazio anche alle vicende di Armagan, che dopo anni di lunga amicizia con la figlia di Ibrahim, rivelerà a Ipek di essere segretamente innamorato di lei. Tale confessione verrà fatta improvvisamente: il figlio di Zafer aprirà il suo cuore alla ragazza poco prima della sua partenza per Londra. Ipek, quindi, non avrà nemmeno il tempo per elaborare la dichiarazione d'amore, poiché Armagan non le darà modo di replicare alle sue parole.

Ibrahim chiede a Gara di aiutarlo a portare via Deva dalla villa

Nel frattempo, Ibrahim vorrà impedire che Deva continui a vivere nella villa di Gulcemal e chiederà aiuto a Gara per riportare sua figlia a casa. Firuze, però, non sarà d’accordo con lui, ritenendo più opportuno che Deva resti vicino a Gulcemal. Gulendam, intanto, sarà furiosa con suo fratello per aver tagliato un dito a suo marito e non vorrà perdonarlo per tale crudeltà.

A causa della tensione familiare, Gulendam deciderà di lasciare la Turchia insieme a Mert per rifarsi una nuova vita altrove. La figlia di Zafer sceglierà l’Italia come destinazione, ma scoprirà che Gulcemal la terrà in pugno bloccandole tutte le carte di credito, impedendole così di lasciare il paese. Mert, invece, correrà in banca a prelevare tutti i soldi dal suo conto corrente e si preparerà a scappare. E mentre Mert effettuerà una telefonata nella quale spiegherà in dettaglio il suo piano per la fuga, Gulendam origlierà la conversazione di suo marito: questa situazione potrebbe quindi creare fraintendimenti fra marito e moglie.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ipek ha scoperto che Gara è la madre di Deva

Nei recenti episodi de La rosa della vendetta trasmessi su Canale 5, Gulcemal ha incontrato Deva al lago mentre tirava delle frecce con dei messaggi per la sua mamma, morta anni prima. Sahin si è innamorato a priva vista della ragazza e l'ha rapita, impedendole di convolare a nozze con il suo fidanzato. Gulcemal non ha saputo, almeno inizialmente, che l'ex compagno di Deva fosse Mert, il marito di sua sorella. Sahin è venuto a sapere la verità successivamente da Zafer, che l'ha contattato e fatto correre in ospedale, per raccontargli il passato dei due ragazzi e il loro legame.

Nel frattempo, Gulendam ha pensato che suo marito corresse un pericolo visto che Gulcemal ha scoperto che Mert e Deva erano fidanzati e ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Fortunatamente, Gara si è accorta in tempo di quello che è successo e ha soccorso in tempo la ragazza. Gulendam, quindi, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale e sia lei che il bambino che porta in grembo si sono salvati.