"Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza". Con queste parole, Lino Giuliano ha criticato il conduttore di Temptation Island. Il 24enne campano, su Instagram, ha lasciato intendere che Filippo Bisciglia tratta i protagonisti in base alla simpatia che nutre verso di loro: "Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti".

Lino Giuliano ha preso parte alla versione estiva del docu-reality in coppia con Alessia Pascarella. Fin dal primo istante, il 24enne ha flirtato con la single Maika, tanto da immaginare una relazione lontano dai riflettori.

Al falò di confronto, Lino e Alessia si sono lasciati e lui ha intrapreso una breve frequentazione con la sua tentatrice, ma anche qui le cose non sono andate nel migliore dei modi.

La stoccata di Lino

Su Instagram, Lino Giuliano ha criticato il conduttore di Temptation Island: "Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Ahahah, numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede". E ancora: "Mi trattava malissimo e non mi ascoltava minimamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti". Lo sfogo del 24enne campano è arrivato dopo la puntata di ieri in cui Filippo Bisciglia, al falò di confronto, ha consolato Alfred e gli ha dato dei consigli su come comportarsi in futuro.

All'interno del villaggio dei fidanzati, Alfred ha tradito la fidanzata Anna baciando la single Sofia. A tal proposito, Lino ha fatto notare che lui non ha mai ricevuto tutta questa premura dal presentatore, nonostante non abbia mai tradito Alessia Pascarella: "Ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla profondamente".

Infine, Lino Giuliano ha concluso con un'ulteriore stoccata nei confronti di Bisciglia: "Nella vita ci vuole il coraggio di ammettere quando si sbaglia. Ciao Filippo, spero che capisci che le persone si trattano tutte allo stesso modo".

Il percorso di Alfred e Anna

La disparità di trattamento cui fa riferimento Lino Giuliano riguarda quindi il percorso di Alfred e Anna, che hanno preso parte alla versione autunnale di Temptation Island: lei ha scritto al programma per capire se la relazione con il compagno poteva avere o meno un futuro.

All'interno del villaggio dei fidanzati, però, Alfred ha mostrato di essere in sintonia con la single Sofia, tanto che tra i due è scoccato un bacio. Pentito di aver tradito la compagna, il giovane ha richiesto un falò di confronto. Dopo l'incontro con Anna, Alfred ha deciso di lasciare il programma da solo per intraprendere una conoscenza con la tentatrice. Durante il falò della coppia, Filippo Bisciglia ha cercato di consolare e dare dei consigli al protagonista, affinché eviti di commettere ulteriori errori in una futura relazione.