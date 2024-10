Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 22 ottobre annunciano un colpo di scena per uno dei protagonisti storici del dating show. Marcello Messina lascerà la trasmissione con Giada Rizzi. Gemma, invece, porterà in esterna Fabio. In studio, inoltre, non mancheranno le discussioni. Morena, infatti, si lamenterà di Mario, mentre Barbara metterà in cattiva luce un cavaliere di nome Fabio.

Marcello Messina e Giada lasciano Uomini e Donne insieme

Marcello Messina troverà l'amore a Uomini e donne. Il cavaliere torinese deciderà che Giada sarà la donna adatta a lui e lascerà la trasmissione con la dama del parterre over.

Dopo una breve conoscenza, la coppia sarà pronta a vivere l'amore lontano dalle telecamere. Le anticipazioni non chiariscono se l'uscita dalla trasmissione avverà con i classici petali rossi, usati principalmente per la scelta del trono classico. Gemma, invece, proseguirà la conoscenza con Fabio: la coppia si divertirà facendo il karaoke e cantando qualche brano. Galgani darà peso alle parole di una canzone, che per lei avranno un significato importante. Per Fabio, invece, le cose saranno diverse: per lui non avrà nessun valore il testo.

Morena discute con Mario Cusitore

Morena e Mario Cusitore saranno ancora protagonisti delle vicende raccontate nel centro studio di Uomini e Donne. La dama avrà una discussione con il cavaliere napoletano: vorrà capire da lui le motivazioni che l'hanno portato a chiudere la frequentazione con lei.

Barbara De Santis non si rassegnerà invece alla fine della conoscenza con Fabio, un cavaliere omonimo a quello che frequenta Gemma Galgani. Barbara screditerà il single, mettendolo in cattiva luce. Proseguiranno, inoltre, le vicende dei tronisti. Michele andrà in esterna con Beatrice e Amal, mentre Martina porterà in esterna Ciro.

Riepilogo delle ultime puntate di Uomini e Donne: Gabriele ha chiuso con Sabrina

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Gabriele ha chiuso la frequentazione con Sabrina. Dopo poche uscite, il cavaliere ha preferito troncare la conoscenza con la dama a causa dei troppi litigi e incomprensioni. Nel frattempo, Gemma Galgani ha conosciuto Salvatore, un uomo più giovane di lei, che ha fatto dichiarazioni importanti alla dama torinese.

Mario Cusitore, invece, ha continuato la conoscenza con Morena e Margherita: con entrambe le single ha vissuto momenti di intimità. Inoltre, Cusitore ha presentato sua madre a Margherita, ma non ha ritenuto così importante il gesto fatto. Marcello Messina, invece, ha iniziato a conoscere Giada: le cose fra i due protagonisti del parterre sono andate bene fin da subito.