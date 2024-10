Le anticipazioni della soap tv My home my destiny annunciano che nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre alle 16:45 su Canale 5 Zeynep e Baris si chiariranno e faranno pace, ma l’arrivo di Ozlem creerà nuove tensioni in famiglia. Nel frattempo, Sultan ed Emine porteranno Zeynep a cena fuori per distrarla dai suoi problemi. Mehdi, invece, resterà in carcere e rifiuterà l’aiuto di Baris. Spazio anche alle vicende di Ali Riza, che passerà qualche ora in un locale con i suoi nipoti.

Zeynep e Baris fanno pace e si chiariscono

Sultan ed Emine porteranno Zeynep a cena fuori per distrarla un po’. Grazie a qualche bicchiere di vino, Zeynep si confiderà con le due donne. Nel frattempo, Ali Riza porterà i suoi nipoti, Baris e Savas, in un locale per trascorrere qualche ora senza pensieri. Savas, intanto, telefonerà a Zeynep, ma sarà Sultan a rispondere alla chiamata, scoprendo così che Ali Riza è fuori a divertirsi. Sultan deciderà di andare nel locale in cui si trova. Successivamente, ci sarà una buona notizia per Zeynep e Baris, che si chiariranno e faranno pace: la serata terminerà tra risate e balli.

Ozlem crea tensioni in famiglia

Nel frattempo, Ozlem, la sorella di Savas e Baris, tornerà a casa e porterà scompiglio in famiglia.

Il suo arrivo provocherà tensioni alla villa, al punto che Ali Riza si infurierà per la situazione ingestibile. Mehdi, intanto, continuerà a essere incarcerato, accusato ingiustamente dell’omicidio di un uomo. All’esterno del carcere, tutti cercheranno di aiutare il meccanico, soprattutto Zeynep. Nonostante l’aiuto dei suoi cari, Mehdi sarà chiaro: non vorrà che l’aiuto arrivi dal capo della sua ex moglie, Baris.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Baris si è avvicinato a Zeynep

Nelle precedenti puntate di My home my destiny trasmesse nei giorni scorsi su Canale 5, Savas ed Emine hanno racimolato i soldi per convincere Bekir a testimoniare e scagionare Mehdi. Nel frattempo, Baris si è avvicinato sempre più a Zeynep, non preoccupandosi che la loro relazione diventasse pubblica.

Cemile, invece, ha consegnato il denaro alla moglie di Bekir con uno stratagemma, mentre Emine ha rimproverato Zeynep per aver aiutato Mehdi, causando una lite tra le due. Spazio anche alle vicende di Nermin, che ha regalato una borsa costosa a Sultan, scatenando la rabbia di Ozlem. Infatti, Ozlem ha accusato Sultan di aver rubato del denaro, portando Ali Riza a scusarsi con Sultan e a portare la sua famiglia a casa della donna. Inoltre, Zeynep, vestita da infermiera, si è introdotta nella camera di Bekir in ospedale, convincendolo a testimoniare in cambio dei soldi necessari per l’operazione della figlia.