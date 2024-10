Amedeo Venza, noto esperto di Gossip, ha condiviso due storie sul suo profilo Instagram riguardanti due ex protagonisti di Uomini e donne. Secondo il blogger, una coppia di marito e moglie avrebbe messo fine al proprio matrimonio a causa di un presunto tradimento del cavaliere con una dama del parterre over del dating show. Venza ha rivelato le iniziali dei due protagonisti: I e F.

Una ex coppia di Uomini e Donne ha messo fine al proprio matrimonio

Amedeo Venza ha condiviso nelle sue storie Instagram due messaggi rivelando un retroscena su una ex coppia di Uomini e Donne.

L’influencer pugliese ha pubblicato un primo messaggio in cui ha scritto: “Una coppia (ormai ex) di Uomini e Donne avrebbe messo fine al proprio matrimonio per via di un presunto tradimento da parte di lui con una dama del trono over”. Amedeo Venza non ha fornito ulteriori dettagli sul periodo temporale della segnalazione, quindi non è chiaro se il matrimonio sia terminato recentemente o mesi fa.

Le iniziali dell'ex coppia di Uomini e Donne sarebbero I e F

Amedeo Venza ha voluto esprimere un pensiero riguardo alla donna che sarebbe stata tradita dal marito: “Lei è una gran signora a non aver spiattellato ai quattro venti tutto quello che ha scoperto”. Anche in questo caso, il blogger pugliese non ha fornito molti dettagli, ma ha lasciato ai suoi follower un indizio importante sui due ex protagonisti di Uomini e Donne: “Sto parlando di I.

e F.”. L’influencer brindisino non ha specificato quale sia l’iniziale della moglie e quella del marito.

Le coppie di Uomini e Donne che si sono lasciate recentemente

Recentemente sono state diverse le coppie di Uomini e Donne che si sono lasciate. Gli ultimi ad avere comunicato sui social la rottura sono stati Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone.

Intanto, anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno chiuso la loro storia d'amore dopo anni insieme. Procedono invece a gonfie vele i matrimoni di altri ex protagonisti del parterre over: Caterina Corradino e Biagio Buonomo hanno da poco festeggiato l'anniversario. Anche Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta sono sempre affiatati dopo anni insieme.

Nel frattempo, è terminato improvvisamente il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani e le motivazioni della rottura non sono mai emerse. Si sono appena sposati, invece, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che sono anche tornati recentemente in trasmissione come ospiti per raccontare le emozioni del loro matrimonio. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, intanto, convoleranno a nozze il 30 novembre e hanno annunciato con un video ironico ai loro follower sui social la data del loro imminente matrimonio.