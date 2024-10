Continua a far pensare il discutibile comportamento di Guido in Un posto al sole e nelle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre, su Rai 3 alle 20:45, darà il peggio di sé. Arriverà a ricattare emotivamente Mariella per il suo tornaconto, coinvolgendo Cotugno. Mariella si renderà conto di essere stata manipolata dall'uomo che credeva incapace di fare male a una mosca e non sarà facile per lei rialzarsi di nuovo.

Problemi anche per Manuel, che verrà preso di mira a causa dei pettegolezzi sempre più insistenti sul rapporto tra sua madre Rosa e Don Antoine.

Un posto al sole anticipazioni: il ricatto di Guido, Rossella in una brutta situazione

Nei nuovi episodi Damiano è molto vicino alla scoperta del luogo in cui si nasconde Torrente e questo fa precipitare Viola nel panico. Nel frattempo Nunzio è pronto a iniziare la nuova avventura con Diana trasferendosi da lei. Rossella ne soffrirà molto, ma non sarà l'unico suo pensiero. Il nuovo primario le farà un'allettante proposta, ma il suo comportamento ambiguo la metterà in soggezione, cosa vuole davvero da lei?

Intanto Guido è deciso a tenere il piede in due scarpe, ma oltrepasserà il limite. Non vorrà avere problemi di soldi e di affitto, ma nello stesso tempo non avrà la minima intenzione di rinunciare a vedere Claudia proprio ora che la loro relazione va alla grande.

Penserà così a uno stratagemma per ottenere ciò che vuole, che coinvolgerà anche Cotugno. Arriverà a ricattare Mariella, facendo leva sulla sua attuale fragilità emotiva e lei si renderà conto, suo malgrado, di essere stata abilmente manipolata.

Rosa e Don Antoine fanno parlare tutto il quartiere

Nelle nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio per i bambini.

Jimmy peggiorerà sempre di più il suo comportamento ribelle, tanto che Niko verrà convocato a scuola dai professori. Manuel si troverà al centro dei pettegolezzi su Rosa e Don Antoine, che con la loro amicizia sempre più stretta faranno parlare tutto il quartiere.

Alberto deciderà di lasciare Napoli con il desiderio di voltare pagina e lasciarsi alle spalle la vicenda di Torrente.

La sua decisione è dettata anche dalla paura di ritorsioni e non possiamo dargli torto.

Che tristezza, Guido

Dove è finito l'orso buono disposto a dare una mano a tutti e a farsi da parte per aiutare gli altri? Non c'è nemmeno l'ombra di quel ragazzone dagli occhi buoni. Va bene il tradimento, va bene la decisione di andare avanti con la separazione. Il fatto che arrivi a ricattare Mariella non piace affatto, specie ora che si trova in momento di grande sofferenza.

Il pubblico si augura che Mariella non si lasci abbattere e ritrovi la forza di reagire, vedendo finalmente il "nuovo Guido" che è completamente distante dall'uomo che ha sposato e che comunque continua ad amare.