Si avvicina la sentenza finale per la custodia di Tommy in Un posto al sole e nella puntata che andrà in onda mercoledì 9 ottobre su Rai 3, Ida e Lara saranno in ansia aspettando di sapere come finirà questa lunga e stancante vicenda giudiziaria. Tensione in arrivo per Rosa, che si troverà davanti a una persona che l'ha fatta molto soffrire in passato: cosa vuole da lei? Alberto sarà invece tormentato dalla paura che gli uomini di Torrente possano vendicarsi e, stanco di vivere con l'ansia costante, prenderà una decisione inattesa.

Il colpevole dell'aggressione di Ferri ha un volto e un nome

Un posto al sole si tinge di giallo, tra processi, aggressioni e caccia ai boss. Dopo molti errori di giudizio e non pochi cambi di rotta, la polizia riesce a dare un nome al colpevole dell'agguato ai danni di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ancora convinto che Lara c'entri qualcosa.

Roberto ha promesso a Marina di non cadere di nuovo nell'ossessione di riavere Tommy e sembra che stia mantenendo il suo buon proposito. Sarà comprensibilmente in ansia quando verrà a sapere che è arrivato il momento della sentenza finale per l'affidamento di Tommy. Tutte le persone coinvolte, e in primis Ida (Marta Anna Borucinska) e Lara, non nasconderanno il loro nervosismo.

I tormenti di Rosa e la paura di Alberto

Rosa e Don Antoine saranno al centro dei pettegolezzi per la loro amicizia molto stretta, con le pettegole del quartiere pronte a infierire su di loro. Rosa (Daniela Ioia) dovrà affrontare anche un altro grattacapo che arriverà come un fulmine a ciel sereno dal suo passato: una persona che l'ha fatta soffrire tornerà per dirle qualcosa di molto importante.

Intanto Alberto (Maurizio Aiello) farà un esame di realtà e capirà che sta vivendo nella paura pura. Non ha più la libertà di muoversi in pace, temendo che gli possa accadere qualcosa di brutto da un momento all'altro. Deciderà così di fare una scelta molto importante e di voltare finalmente pagina.

Un possibile epilogo felice per Roberto e Marina

Il processo non è andato proprio bene per Ida, per via di due testimonianze che l'hanno messa con le spalle al muro: quella di Magda, che l'ha dipinta come una madre disposta a tutto per i soldi e, seppur involontariamente, quella di Diego, che ha tentennato davanti alle pungenti domande dell'avvocato della controparte.

Non si esclude che non possa esserci il lieto fine sperato per Ida. Il giudice potrebbe considerarla una madre non idonea e affidare il piccolo Tommy a Roberto e Marina. Un sogno che si realizzerebbe per Ferri, che ha messo in discussione ogni cosa pur di riavere il bimbo a casa sua per crescerlo con Marina.