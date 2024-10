Nelle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 14 al 18 ottobre 2024, Christoph lascerà Alexandra dopo aver scoperto che lei lo ha tradito con Markus. La donna sarà distrutta e crederà che sia giunto il momento di prendere le distanze da Markus e avviare le pratiche del divorzio. Noah non vorrà rinunciare a Greta e la convincerà a tornare insieme a lui. I due decideranno di mantenere segreta la loro storia, almeno per il momento.

Christoph scopre il tradimento e lascia Alexandra

Eleni sarà in difficoltà dopo aver scoperto che Alexandra ha tradito Christoph e non saprà se rivelare a quest'ultimo quanto accaduto.

Markus continuerà a sperare di potersi riavvicinare ad Alexandra, ma quando lui tenterà un approccio lei lo fermerà. I due avranno una discussione dove parleranno anche della loro notte insieme. Christoph li ascolterà di nascosto e verrà così a sapere di essere stato tradito. Sarà distrutto e annegherà la sua frustrazione nell'alcol. Il mattino dopo, darà l'opportunità ad Alexandra di confessare il tradimento, ma lei continuerà a stare in silenzio. A questo punto lui non avrà altra scelta oltre a quella di lasciarla.

Noah pazzo d'amore per Greta: la convince a tornare insieme a lui

Alexandra sarà distrutta e non vorrà arrendersi. Markus si offrirà di darle una spalla su cui piangere, ma lei di contro gli dirà che presenterà i documenti per divorziare da lui.

Greta, dopo il bacio con Noah, prenderà nuovamente le distanze da lui, ma il ragazzo non si arrenderà. Greta si troverà nei guai al lavoro, dopo che alcuni ospiti hanno subito una intossicazione alimentare. Noah cercherà di parlare con lei riguardo la loro notte trascorsa insieme, ma Greta svierà il discorso in quanto avrà timore che una relazione con lui possa danneggiare la sua carriera.

Noah, però, non si darà per vinto e riuscirà a convincerla ad avere una relazione segreta. Eleni e Leander, invece, si riavvicineranno nel momento in cui lei si adopererà per trovare i regali per la Festa di primavera. Lei chiederà al suo ex una seconda possibilità.

Tempesta d'amore leader della mattina di Rete 4

Tempesta d'amore continua a essere uno dei programmi più visti della mattina di Rete 4.

Lo sceneggiato va in onda nella fascia che va dalle 9:45 alle 10:45 e riesce a conquistare ogni giorno uno share del 5%. Dando uno sguardo ai dati Auditel del 7 ottobre, altri programmi della rete come Mattino 4, che va in onda subito dopo la soap tedesca, ha ottenuto il 3,7%.