Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti a Uomini e donne e si sono innamorati al punto di decidere di sposarsi. La coppia è arrivata al divorzio e la causa potrebbe essere un presunto tradimento di lui, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, esperto di gossip.

U&D, divorzio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani: lei avrebbe scoperto un tradimento

Il divorzio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, sarebbe dovuto a un presunto tradimento da parte dell'uomo che coinvolgerebbe anche una dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Isabella Ricci ha deciso di rimanere in silenzio, non rivelando le motivazioni del divorzio, evitando di entrare nei dettagli e svelare informazioni troppo personali. Una scelta decisamente apprezzata da parte dei fan della ex dama del Trono Over, nonostante la curiosità e la voglia di sapere la verità su quanto accaduto.

"Una coppia (ormai ex) avrebbe messo fine al proprio matrimonio per un presunto tradimento da parte di lui con una dama del trono over" ha dichiarato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, per poi sottolineare che si trattava proprio dei due ex protagonisti, svelando le iniziali dei loro nomi. Nessuno dei diretti interessati ha commentato questa notizia, ma le voci sembrano confermare che qualcosa sia realmente accaduto tra Fabio Mantovani e un'altra protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Secondo l'esperto di gossip, ci sarebbero anche delle prove in grado di confermare la notizia, che ha scatenato la curiosità dei fan della trasmissione, che hanno seguito la coppia fin dal primo incontro. Le recenti rivelazioni stanno tenendo tutti con il fiato sospeso, ma per il momento i due protagonisti hanno scelto il silenzio, evitando di commentare la notizia.

Uomini e Donne: la reazione di Isabella Ricci dopo il divorzio da Fabio Mantovani

Isabella Ricci è sempre stata amata dal pubblico di Uomini e Donne per la sua eleganza, la sua classe e la sua intelligenza. Anche in questa occasione, nel pieno della separazione e circondata da voci sul suo conto e sul conto di suo marito, ha scelto di affrontare la difficile situazione con la grande classe che la contraddistingue.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, Isabella avrebbe scelto di non entrare nei dettagli della fine del suo matrimonio, mettendo al primo posto la discrezione e la riservatezza. L'esperto di gossip l'ha definita una "gran signora", proprio per la sua scelta di non far emergere nulla su quanto accaduto, nonostante le tante voci che confermerebbero il tradimento, evitando in questo modo di dare l'ex marito in pasto ai leoni da tastiera e ai tanti curiosi che avrebbero commentato quanto accaduto.

Isabella e Fabio si sono innamorati nello studio di Maria De Filippi

Isabella e Fabio si sono conosciuti nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, alcuni anni fa, e tra loro è subito scattata la scintilla.

Si sono frequentati per un po' di tempo, per poi decidere di abbandonare il programma insieme e continuare a conoscersi lontani dalle telecamere. I due erano poi tornati in trasmissione per annunciare il loro importante passo e l'imminente trasferimento a Dubai per circa sei mesi. I fan hanno poi scoperto che Isabella e Fabio stavano divorziando grazie a un post pubblicato su Instagram dalla dama, in cui aveva dichiarato di voler mantenere privati i motivi di questa dolorosa separazione.