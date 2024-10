Asu suggerirà ad Emir una soluzione per entrambi: "Dai la verità a Nihan e Kemal, consegna Zeynep. Salvati e separali per sempre". Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love spiegano che le indagini sulla morte di Ozan andranno avanti e il piano di Asu prevederà far comparire Zeynep come unica colpevole: in questo modo Nihan rifiuterebbe Kemal in quanto suo fratello. Emir organizzerà i suoi uomini e ordinerà loro di rapire Zeynep, ma a cose fatte verrà a sapere da Hakan che la donna è incinta di lui.

Il piano che Asu suggerirà a Emir

Molti colpi di scena sorprenderanno i fan di Endless Love con Emir pronto a giocarsi le ultime carte per separare Kemal e Nihan. Kozcuoğlu si sentirà sempre più frustrato perché i suoi ricatti non riusciranno a distruggere il grande amore che sua moglie prova per Kemal, ma Asu gli darà un consiglio. La donna, infatti, come suo fratello avrà l'obiettivo di far separare Kemal e Nihan una volta per tutte e suggerirà a Emir di usare Zeynep per questo. "Dai la verità a Kemal e Nihan, consegna Zeynep. Salvati e separali per sempre", dirà Asu a Emir che rifletterà sulle parole di sua sorella e le vedrà come la sua unica via d'uscita. Accusando Zeynep di essere la colpevole della morte di Ozan, infatti, Emir risolverebbe entrambi i problemi della sua vita: lui si scagionerebbe e Nihan si allontanerebbe da Kemal perché non potrebbe mai amare il fratello dell'assassina di suo fratello.

Emir ordinerà ai suoi uomini di rapire Zeynep che sarà sorpresa per strada e caricata in macchina. La donna verrà addormentata e Tufan avvertirà subito il suo capo della riuscita dell'operazione.

Hakan pronto a proteggere Zeynep

Per Emir la soluzione sembrerà sempre più vicina, ma quando Kozcuoğlu uscirà dal suo ufficio incontrerà Hakan che sarà furioso con lui.

Il poliziotto, infatti, dopo aver trovato il test di gravidanza di Zeynep capirà subito che il padre è Emir e correrà a parlargli. "Quanto ancora vuoi fare del male a quella ragazza?" chiederà Hakan, ignaro che la donna sia stata rapita. Emir fingerà di non capire a chi si riferisca il poliziotto che gli rivelerà che Zeynep aspetta un figlio da lui.

La notizia sconvolgerà Emir che correrà dai suoi uomini ripercorrendo gli ultimi momenti trascorsi con la ragazza.

La nuova vita di Zeynep e l'aiuto di Hakan

Nelle puntate precedenti Zeynep è stata licenziata dalla scuola in cui lavorava per le troppe assenze. La ragazza non si è persa d'animo e ha trovato un lavoro come cameriera in un bar. Hakan ha sempre cercato di starle vicino, tanto che le ha proposto di evitare con lui. Zeynep ha accettato di vivere con Hakan, anche perché l'uomo ha a casa sua una prova che potrebbe incastrarla. A casa del poliziotto, infatti, si trova il bottone che la polizia ha trovato nella camera di Ozan. Zeynep ha ricominciato da zero, ma la sua ossessione per Emir non si è placata e in cuor suo ha sempre sperato in un suo gesto d'affetto. L'uomo ha continuato ad umiliare Zeynep che quando ha scoperto di essere incinta non ha trovato il coraggio di comunicarglielo.