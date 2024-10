Recentemente su Canale 5 è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Armando Incarnato è andato contro Mario Cusitore prima che Maria De Filippi lo rimproverasse ricordandogli che il suo ruolo non è quello di criticare il collega di parterre. Tra i fan c'è chi si è chiesto se la lite tra i due cavalieri sia andata in onda per intero: a tal proposito la pagina Instagram di Opinionista social ha riportato che ci sono stati dei tagli in fase di montaggio.

Il dubbio degli spettatori

In queste ore alcuni fan di Uomini e donne si sono domandati se il recente scontro tra Mario e Armando è stato mostrato per intero, ossia se il battibecco che hanno avuto in studio è stato trasmesso esattamente per come è avvenuto, oppure se ci sono stati dei tagli in fase di montaggio della puntata.

Le anticipazioni della registrazione che è andata in onda nei giorni scorsi, infatti, parlavano di un'accesissima discussione tra i due cavalieri che è stata placata solo dal rimprovero della conduttrice a Incarnato.

Dopo la "strigliata" della padrona di casa, infatti, l'imprenditore si è ammutolito e solo dopo diversi minuti ha pianto parlando della sua complicata situazione familiare.

"Ma la lite tra Mario e Armando è stata tagliata?", ha chiesto una follower al ragazzo che gestisce la pagina Instagram di Opinionista social. "Sì", è stata la risposta sintetica ma molto chiara del diretto interessato.

Nessuna tensione dopo il rimprovero

Dopo quella che è andata in onda il 4 ottobre sono state registrate molte altre puntate di Uomini e donne, ma tra Mario e Armando non c'è stato più nessun diverbio.

Il cavaliere Incarnato aveva anticipato che non avrebbe più parlato del percorso di Cusitore, e così è stato. L'ex corteggiatore di Ida è diventato protagonista del trono over in un solo mese: lunedì scorso, in particolare, ha creato scompiglio raccontando alcuni dettagli dell'intimità che aveva vissuto con Morena la sera prima.

L'imprenditore napoletano, invece, da metà settembre a oggi non è mai stato chiamato al centro dello studio per parlare di una sua frequentazione.

Il 7 ottobre nuova registrazione agli studi Elios

Dopo una settimana di stop, lunedì 7 ottobre riprenderanno le registrazioni di Uomini e donne: i fan sono curiosi di sapere cosa è successo nei giorni scorsi, soprattutto se tra Mario e Morena è tornato il sereno oppure se la conoscenza è finita.

Tra gli spettatori c'è anche chi spera di rivedere Ida in studio, magari proprio ora che il suo ex corteggiatore è al centro delle dinamiche della versione over del programma al quale ha scelto di non partecipare per il momento perché non se la sente di conoscere nuove persone dopo l'addio al trono di maggio scorso.