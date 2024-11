Nonostante lei sia in casa e lui in tugurio, Federica Petagna e Alfonso D'Apice si sono resi protagonisti nelle ultime ore di un acceso confronto.

Nelle ultime settimane il Grande Fratello vede il triangolo composto dai due e da Stefano Tediosi come una delle storyline più chiacchierate: Alfonso vorrebbe che Federica chiudesse definitivamente il rapporto con Stefano - ex tentatore di Temptation Island col quale lei aveva avviato un rapporto dopo la fine della storia con Alfonso - ma Petagna non si è detta disposta a farlo, scatenando la reazione di lui: "Se le cose stanno così io non ci sarò, scegli lui".

Come conseguenza del riavvicinamento degli ultimi tempi - i due si sono anche baciati appassionatamente [VIDEO] - Alfonso vorrebbe che Federica dicesse in definitiva a Stefano Tediosi di non essere più interessata a lui, ma lei pare non essere ancora pronta a farlo semplicemente perché Stefano, in realtà, non le risulta del tutto indifferente.

Alfonso ancora geloso del rapporto tra Federica e Stefano Tediosi

"Hai avuto fastidi?" ha chiesto Alfonso dal tugurio a Federica riferendosi a Stefano che è rimasto in casa insieme con lei e gli altri concorrenti. "È tutto normale, stiamo parlando", ha risposto la ragazza.

A quel punto però il dialogo si è fatto rovente: "Quando parli con me sembri una persona e quando non ci sono ti comporti in un altro modo", l’ha redarguita Alfonso.

"Non siamo fidanzati, mi sto prendendo del tempo per valutare tante cose", ha risposto piccata Federica.

"Io mi sono esposto perché tu avevi detto che avevi chiuso definitivamente, mi avevi detto di aver chiuso al 100%" ha replicato Alfonso facendo riferimento alla storia di Federica con Stefano Tediosi. "Sì sono andata lì per chiudere.

Però poi mi fanno delle domande, devo rispondere e analizzo anche le mie risposte. Se mi chiedono: ‘Quella persona ti è indifferente al 100%?’, non posso dire di sì. Non lo è", ha ammesso Federica.

La confusione manifestata dalla ragazza ha allora mandato su tutte le furie Alfonso: "Non è questo il modo di vivere e di comportarsi.

Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa".

"Non è questione di essere sincera, avresti dovuto dirgli: ‘Toglitelo dalla testa, tra me e te non ci sarà nulla‘, questa frase c’è o non c’è?". ha concluso Alfonso.

"Non ti posso rispondere", ha replicato Federica.

"Allora non ci sono io e non ci sarò mai più, mi dispiace - ha seccamente risposto Alfonso - Visto che devi scegliere per forza qualcuno perché sola non sai stare, fai così: scegli lui. Ciao". Alfonso a questo punto si è allontanato dalla porta, mentre Federica dall'altra parte si lasciava andare ad un: "Sei un bambino".