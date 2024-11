La vita di Galip dipenderà da Ayhan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Ayhan rapirà il padre di Emir: "Questa è la fine per te", avvertirà prima di portarlo in una discarica. L'uomo si dirà deciso a far finire Galip in un tritarifiuti per aver attentato alla vita di Leyla. Nel frattempo Kemal si metterà sulle tracce del suo amico per evitare che si faccia giustizia da solo.

Leyla lotterà tra la vita e la morte

Nelle prossime puntate di Endless Love emergerà un grave reato commesso da Galip in passato. Leyla, infatti, scoprirà che il padre di Emir ha seppellito dei rifiuti tossici molti anni prima e sarà decisa a fare giustizia.

La donna non avrà nessuna paura di Kozcuoğlu e gli assicurerà che presto sarà denunciato per tutto il male provocato. Galip ordinerà subito al suo uomo di uccidere Leyla. La sorella di Vildan si recherà da Ayhan per parlargli di tutto quello che ha scoperto, ma non riuscirà a dirgli una parola perché sarà raggiunta da un proiettile che la ferirà gravemente.

In ospedale, Ayhan soffrirà al'idea di poter perdere Leyla, anche perché i medici saranno poco ottimisti e avvertiranno i parenti della donna: "Preparatevi al peggio". Ayhan non potrà sopportare l'ingiustizia subita, ma non dirà nulla alla detective Mercan dei suoi sospetti su Galip. L'uomo penserà di farsi giustizia da solo e rischierà seriamente a causa della sua sete di vendetta.

La vita di Galip nelle mani di Ayhan

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Galip si preparerà a partire per il Cile con l'aiuto di Asu. Ayhan, però, dopo aver rapito uno dei collaboratori di Kozcuoğlu avrà la certezza che è stato Galip a ordinare l'omicidio di Leyla e sarà deciso a non farlo scappare. Ayhan riuscirà ad impedire a Galip di fuggire e lo fermerà in una galleria, sparando al suo autista.

Il fidanzato di Leyla rapirà Galip: "Questa è la fine per te", dirà al padre di Emir che non avrà nessuna via d'uscita e sarà terrorizzato. L'uomo porterà Kozcuoğlu in una discarica e dopo averlo legato gli dirà che non uscirà vivo da quel posto.

"Non farlo", supplicherà Galip, ma Ayhan non ascolterà le sue ragioni. Il fidanzato di Leyla dirà al suo nemico che lo farà finire nel tritarifiuti per aver provato ad uccidere la donna che ama.

Nel frattempo, Kemal si metterà sulle tracce di Ayhan per impedire che il suo amico commetta qualche sciocchezza invece di consegnare Galip alla giustizia.

L'arrivo di un nuovo personaggio: la detective Mercan

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Kemal e Nihan hanno fatto la conoscenza della detective Mercan. Quest'ultima ha iniziato a lavorare al caso della scomparsa di Asu e ha dimostrato sin da subito di essere integerrima. La detective Mercan non si lascia corrompere da nessuno ed è realmente decisa a scoprire la verità ad ogni costo. Nihan è stata subito gelosa di lei, perché oltre ad essere molto in gamba nel suo lavoro è una donna affascinante e teme che Kemal possa provare interesse per lei.