"Asu mi ha assunto per avvelenare Ozan". Con queste parole, Gurcan confesserà a Kemal e Nihan cosa è successo il giorno della morte di Ozan. Le anticipazioni di Endless Love raccontano che l'uomo di fiducia di Asu verrà messo alle strette e si fiderà di Kemal, il quale gli prometterà di proteggere i suoi figli in cambio di una confessione.

Tutti sulle tracce di Gurcan

Gurcan, l'uomo di fiducia di Asu, diventerà protagonista nelle prossime puntate di Endless Love. Sarà ricercato sia da Kemal che da Emir, ma per due motivi diversi. Kozcuoğlu avrà bisogno di lui per capire chi gli ha ordinato di sabotare la macchina di Nihan, mentre Kemal lo inseguirà per scoprire cosa conosce della morte di Ozan, avendo capito che si era infiltrato in ospedale.

Gurcan non avrà vita facile, perché sarà catturato da Ayhan, che lo torturerà pur di avere qualche informazione utile per Kemal, ma lui non parlerà. L'uomo sopporterà le torture, perché temerà ripercussioni sui suoi figli. Quando Gurcan tornerà libero, sarà tormentato dai dolori delle torture e andrà in ospedale alla ricerca di un forte sedativo che possa aiutarlo. Qui sarà sorpreso da Kemal che, appena lo vedrà, inizierà a seguirlo e alla fine avrà la meglio su di lui. Nihan e Kemal metteranno Gurcan con le spalle al muro, chiedendogli chi gli avesse ordinato di uccidere Ozan. In un primo momento, l'uomo non parlerà e spiegherà di aver ricevuto delle minacce pesanti che riguardano i suoi figli.

Nihan e Kemal troveranno Gurcan

Kemal riuscirà a convincere Gurcan a parlare, offrendogli un antidolorifico e promettendo che proteggerà i suoi figli. L'uomo crollerà e risponderà alle domande di Kemal, che resterà senza parole. "Dacci solo un nome", implorerà Kemal e Gurcan lo accontenterà: "Asu Alacahan". Nihan prenderà subito la parola: "Asu ha ucciso mio fratello?

Come?". Gurcan non esiterà più nelle risposte: "Mi ha dato del veleno, io sono entrato nella stanza vestito da medico e gliel'ho iniettato dopo l'intervento". L'uomo preciserà di non sapere nulla di cosa è successo dopo e non saprà dire chi ha appeso Ozan ha soffitto. "Questo è tutto ciò che so", dirà, "Asu mi ha assunto per avvelenare Ozan".

Kemal verrà a sapere da Gurcan che è stata Asu a piazzare le telecamere e a pianificare tutto, e sarà sconvolto all'idea di averla sposata.

Il compleanno di Deniz e il video per Nihan

Kemal e Nihan hanno festeggiato insieme il primo compleanno di Deniz. Grazie a un piano architettato con Ayhan, Kemal ha fatto allontanare Emir dalla festa a casa Kozcuoğlu per permettere a Nihan e sua figlia di raggiungerlo. I festeggiamenti hanno dato a Nihan e Kemal l'illusione di essere una vera famiglia, ma a interrompere l'idillio è stato un video arrivato sul telefono della donna. Nihan ha visto le immagini di Zeynep che soffocava Ozan e non ha avuto più dubbi. In preda al panico, ha aggredito la sorella di Kemal, che però è riuscita a scappare. Per il momento tutti pensano che l'omicida di Ozan sia Zeynep.