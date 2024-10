Ayhan farà una sorpresa a Leyla e le chiederà di sposarlo nella puntata di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda) in onda giovedì 7 novembre. Le anticipazioni rivelano che la zia di Nihan sarà accolta dai bambini del quartiere che indosseranno delle magliette con su scritta la proposta di nozze. Ayhan si inginocchierà e donerà alla donna un anello mentre le farà la domanda tradizionale: "Mi vuoi sposare?". Leyla sarà molto emozionata e accetterà felice, tra gli applausi dei bambini.

L'appuntamento speciale per Leyla

A casa Sezin ci sarà tensione a causa dell'ultima trovata di Emir che ha fatto uscire una notizia falsa sul conto di Nihan.

Quest'ultima si ritroverà al centro di una bufera mediatica perché sarà accusata di aver lasciato Deniz da sola in macchina e il suo umore non sarà dei migliori. Anche Leyla e Vildan saranno molto preoccupate per la situazione e penseranno a come muoversi. A rendere meno dura la giornata di Leyla ci penserà Ayhan che la inviterà ad un appuntamento speciale. La donna si preparerà e riceverà i complimenti di Nihan e si recherà da Ayhan che le farà trovare una sorpresa davvero molto emozionante. In officina ci saranno i bambini del quartiere pronti ad accogliere Leyla con uno speciale benvenuto. Tutti in coro, i piccoli amici di Ayhan ripeteranno il nome di Leyla che sarà molto felice per questo pensieri gentile nei suoi confronti.

L'uomo spiegherà alla zia di Nihan che i bambini hanno qualcosa da leggere per lei e si sistemeranno tutti in riga, guidati da Ayhan. Una bambina si avvicinerà a Leyla, donandole una foglia con un punto interrogativo. "Qual è la domanda?, chiederà Leyla incuriosita, ma la bambina non le darà una risposta.

Tarik si introdurrà in casa di Hakan

Ayhan farà sistemare i bambini in ordine e ognuno di loro indosserà una maglietta con una lettera. Leggendo, Leyla si accorgerà che tutto questo è stato organizzato per farle una proposta di nozze. L'uomo si inginocchierà e sorprenderà Leyla con un anello: "Vuoi sposarmi?" le chiederà. Leyla sarà molto felice e non potrà fare altro che accettare tra gli applausi dei bambini.

Nel frattempo, Zeynep lascerà aperta la porta dell'appartamento di Hakan per permettere a Tarik di entrarvi. L'uomo si introdurrà in casa del poliziotto per rubare il bottone di cui Zeynep gli aveva parlato e far sparire le prove dell'omicidio di Ozan.

Una prova importante contro Zeynep

Nelle puntate precedenti Hakan ha dato appuntamento a Zeynep per parlarle di una cosa molto importante. Il poliziotto ha spiegato alla ragazza di aver trovato un bottone nella stanza di Ozan il giorno dell'omicidio e le ha chiesto notizie a riguardo. Zeynep ha fatto finta di non aver mai visto quell'oggetto, ma si è resa conto che potrebbe essere una prova importante contro di lei. Quando Hakan le ha chiesto di andare a vivere con lui, Zeynep ha accettato subito, sperando di poter far sparire quella prova. La ragazza, tuttavia, per non destare sospetti ha chiesto a Tarik di entrare in casa e rubare il bottone.