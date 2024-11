Galip ordinerà al suo uomo di uccidere Leyla: dira Eliminala", dopo aver avuto una discussione con lei. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che Leyla scoprirà che Galip ha seppellito delle scorie radioattive provocando una malattia nei bambini. Kozcuoğlu intimerà a Leyla di non denunciarlo, ma lei si mostrerà molto coraggiosa e gli dirà di voler fare giustizia. A quel punto, appena la donna andrà via, Galip chiamerà il suo collaboratore e appena la donna arriverà a Ayhan sarà raggiunta da un proiettile e cadrà tra le braccia del suo amato.

Gailp si confiderà con Emir: 'Ho seppellito sostanze radioattive'

Leyla e Ayhan vivranno il loro amore più felici che mai, ma nelle prossime puntate rischieranno di dividersi per sempre. Tutto avrà inizio quando la coppia andrà in una scuola per un progetto di beneficenza e Leyla chiederà alla maestra come mai molti bambini siano assenti. La maestra spiegherà che si sono ammalati tutti e probabilmente si tratta di un'epidemia, ma non è influenza o raffreddore. Leyla verrà a sapere che i piccoli alunni che hanno contratto la malattia vivono tutti nell'area settentrionale della città ed inizierà ad avere forti sospetti sulle attività dei Kozcuoğlu. La donna non si accontenterà di aspettare ulteriori notizie dalla maestra e con Ayhan inizierà a indagare andando a casa di uno dei bambini della scuola.

Leyla gli chiederà cosa fa di solito con gli altri amici che si sono ammalati e il bambino rivelerà che in gruppo vanno a giocare in un terreno fingendo di partecipare alle olimpiadi.

Ayhan e Leyla andranno a visitare il campo e si renderanno conto che i bambin potrebbero essere stati avvelenati da alcune sostanze tossiche.

La notizia della visita di Leyla arriverà subito alle orecchie di Galip che sarà molto preoccupato e ne parlerà con Emir: "Ho seppellito scorie radioattive molti anni fa in quei terreni", dirà l'uomo, "Sono rovinato".

Le indagini di Leyla

Emir rimprovererà suo padre per aver provocato un danno enorme, ma lui gli dirà che a quei tempi non poteva rifiutarsi di occuparsi dei rifiuti radioattivi.

Nel frattempo Leyla proseguirà le sue ricerche e non sarà facile trovare le prove dei suoi sospetti perché Galip avrà agganci ovunque. Quando tutto sembrerà perduto, una donna si presenterà da Leyla e le consegnerà dei documenti che incastrano Galip e provano che ha smaltito illegalmente delle sostanze tossiche. La donna telefonerà subito ad Ayhan per dirgli di aver capito la causa della malattia che ha colpito i bambini, ma in quel momento sarà interrotta da Galip. Kozcuoğlu farà scendere Leyla dall'auto e le intimerà di dimenticare tutto quello che ha appena scoperto. La donna non si lascerà intimorire: "Denuncerò tutto", affermerà con coraggio, "Come hai potuto mettere in pericolo le vite dei bambini?".

Galip le dirà che il terreno era recintato proprio per evitare che qualcuno potesse rischiare, ma Leyla non avrà nessuna comprensione. "Come vuoi fermarmi? Usando la forza?", chiederà a Galip che le dirà di non essere in grado di farle del male. Appena Leyla volterà le spalle, però, Galip telefonerà a uno dei suoi uomini: "Eliminala", ordinerà senza alcuna pietà. Leyla farà appena in tempo ad arrivare davanti al garage di Ayhan quando sarà raggiunta da un colpo di pistola e cadrà tra le braccia di Ayhan. Quest'ultimo, disperato, farà chiamare subito un ambulanza, ma le condizioni di Leyla sembreranno sin da subito molto gravi.

La proposta di nozze di Ayhan a Leyla

Nelle puntate in onda in Italia, Leyla e Ayhan si sono dichiarati ufficialmente amore.

L'uomo ha dato appuntamento a Leyla che è andata al suo garage e ha trovato i bambini del quartiere ad aspettarla. Ognuno dei bambini aveva un cartello con una lettera e Leyla è stata chiamata a comporre una frase misteriosa. Quando la donna ci è riuscita ha capito che Ayhan le aveva appena chiesto di sposarlo. Come fa tradizione, Ayhan si è inginocchiato e ha regalato a Leyla un anello, felice di trascorrere con lei il resto della sua vita.