Dopo essere approdato nella casa del Gran Hermano spagnolo, Tommaso Franchi ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Maica Benedicto: "Mi mancavi come persona, ma il sentimento è altro".

La 25enne di Murcia è ovviamente apparsa delusa: "Hai fatto un video in Italia dove dicevi che ti mancavo, ora vieni in Spagna e dici tutto il contrario".

Tommaso prende le distanze da Maica

Nel corso della puntata del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha appreso che sarebbe volato a Madrid per entrare nella casa del Gran Hermano. Una volta approdato in Spagna, il diretto interessato ha sentito il bisogno di fare chiarezza sul rapporto instaurato con Maica per non illuderla: "Tu mi piaci come persona, ma l'amore è un'altra cosa".

In principio la 25enne sembrava avere compreso il discorso del concorrente toscano, ma successivamente ha deciso di richiamarlo per un confronto in cui è sembrata rimproverarlo: "Sei venuto in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio. Ma a me hai detto tutto il contrario". E poi ancora: "Hai fatto un video in Italia dove dicevi che ti mancavo, ora vieni in Spagna e dici tutto il contrario".

A quel punto l'idraulico ha cercato di spiegare che le parole espresse in Italia sono state dettate dall'entusiasmo e dalla situazione in generale: il fatto di prendere un aereo dopo 10 anni lo ha reso euforico, ma se fosse stato per lui non avrebbe mai abbandonato i coinquilini italiani.

Infine Tommaso Franchi ha ribadito la sua posizione: "Quei video li ho fatti per stare al gioco, mi mancavi come persona, ma il sentimento è altro".

Maica: Mi ha fatto male perché ho raccontato quello che ho visto in un video



Tommaso: il video sullo schermo è fatto apposta per darti questa sensazione. GH vuole che queste cose... si riuniscano#GRANDEFRATELLO pic.twitter.com/SRDylCKsWW — GRANDE FRATELLO 2024 - FANPAGE (@gf_24_fp) November 7, 2024

L'antefatto

Maica Benedicto e Tommaso Franchi si sono conosciuti al GF, grazie ad una sorta di gemellaggio tra il reality show condotto da Signorini e il Gran Hermano spagnolo.

Tra i due coinquilini sembrava esserci una certa sintonia, tanto che la 25enne una volta tornata a Madrid ha confidato ai suoi compagni d'avventura di essersi infatuata del concorrente toscano. In Italia invece, Franchi ha più volte spiegato ai suoi coinquilini di trovarsi bene in compagnia di Maica aggiungendo però come da parte sua non fosse scattata la scintilla dell'amore.

Tommaso si sbilancia su Mariavittoria

All'interno del Gran Hermano spagnolo, Tommaso Franchi si è esposto anche su Mariavittoria Minghetti. Il diretto interessato ha spiegato di essere attratto da lei anche se tra i due non c'è alcuna relazione in corso: "Non non mi manca lei, mi mancano tutti i concorrenti in generale".

Al tempo stesso, però, l'idraulico ha ammesso che nell'ultimo periodo ha mosso dei passi verso di lei.