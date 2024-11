Nella tarda serata di domenica 10 novembre al Grande Fratello c'è stata una discussione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quest'ultima sapendo che il 27enne milanese aveva mal di testa era andata da lui per fargli delle coccole, ma vedendolo in compagnia di Helena Prestes si è arrabbiata. Dunque l'ex velina non ha nascosto il suo disappunto alle giustificazioni di Lorenzo: "Trovi sempre delle scuse".

La scenata di gelosia di Shaila

Nella serata di ieri 10 novembre Lorenzo ha preferito restare un po' da solo a causa del mal di testa. Prima di andare a dormire, Shaila lo stava raggiungendo per fargli delle coccole ma vedendolo appartato in piscina a parlare con Helena Prestes, l'ex velina è andata su tutte le furie.

Parlando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, Gatta ha spiegato di essere gelosa del rapporto che c'è tra Spolverato e la modella brasiliana.

Successivamente la ballerina ha raggiunto Lorenzo e ha espresso il suo disappunto: "Non riesco ad essere gelosa in modo controllato". A quel punto il 27enne ha spiegato che vedendo Helena serena ne ha approfittato per un confronto in modo da chiarire una volta per tutte la loro situazione. Dal canto suo Gatta ha prontamente replicato: "Sono gelosa, sono istintiva. Ho sbagliato ad avere quella reazione, ma tu trovi sempre delle scuse". Alle insinuazioni del partner, Lorenzo Spolverato è andato su tutte le furie: "Se tu avessi voluto passare del tempo con me saresti venuta da me.

Vuoi una persona simile a te? Io non sono così". In un secondo momento Lorenzo ha aggiunto: "Quando avevo mal di testa potevi dirmi di andare a dormire, ma evidentemente ti andava di fare altro. Quindi ho visto Helena e mi sono messo a parlare con lei". Sentendo il nome della "rivale in amore", l'ex velina si è fatta surclassare dalla gelosia: "Va bene, vai da Helena.

Ciao zio".

Il chiarimento della coppia

Prima di andare a dormire Shaila ha raggiunto Lorenzo per spiegare la sua reazione. La ballerina ha esordito: "Non immaginavo che ti senti frustrato per la situazione che si è venuta a creare con lei.

Io ho pensato che vedendo i trascorsi tra di voi da parte sua ci fosse ancora qualcosa nei tuoi confronti".

Il 27enne milanese ha ribadito di trovare inutile e senza senso la gelosia della partner: "Perché sei gelosa? Io non ti ho mai dato modo di essere gelosa". Inoltre il concorrente ha rimproverato Shaila di essere andata a parlare con Yulia e Giglio piuttosto che con lui: "Siamo diversi. Prima di discutere con te avevo voglia di sfogarmi". Ad un certo Shaila ha detto di essere stanca di discutere per cose futili, quindi ha invitato Lorenzo ad andare insieme a fumare. Lo screzio si è concluso con un abbraccio fra i due e con la promessa di evitare futuri litigi.