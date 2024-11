Il 29 novembre Helena Prestes e Javier hanno avuto un nuovo confronto sul loro rapporto nella casa del Grande Fratello. Il pallavolista si è lamentato di alcuni atteggiamenti a suo dire infantili della modella, ma lei ha contrattaccato dicendo che lui si sarebbe allontanato solo per paura del giudizio degli altri: ''Hai paura''. Il concorrente ha negato, anzi ha ribadito con fermezza che non prova nulla se non amicizia per la 34enne.

Il chiarimento sul legame nato in casa

L'altra sera Javier è stato tirato in ballo nella lite che Shaila e Helena hanno avuto davanti a tutti: Shaila ha detto che ad Helena non sarebbe mai piaciuto Martinez, anzi che si sarebbe avvicinata a lui solo per fare un dispetto a lei e a Lorenzo.

Il legame tra il 29enne e Prestes si è un po' raffreddato da quando lui ha messo in chiaro che non intende fare coppia, e in queste ore c'è stato un nuovo confronto.

Il concorrente del GF si è lamentato dei freddi abbracci che la coinquilina gli avrebbe dato negli ultimi giorni, secondo lui una risposta al "due di picche" che ha ricevuto di recente.

"Mi hai detto che sono infantile, e comunque ti ho lasciato i tuoi spazi come mi hai chiesto", ha replicato la 34enne.

"Non mettermi in bocca cosa che non ho mai detto. Per me alcuni tuoi comportamenti sono stati infantili, non tu. E non ti ho chiesto spazio, ma solo di evitare di sfiorarci o di stare a letto insieme", ha affermato Javier.

La teoria di Helena sul rifiuto

"Io penso che hai paura del giudizio degli altri. Anche io ce l'ho ma sarei andata oltre", ha detto Helena in piscina.

Javier ha subito stoppato la coinquilina e ha chiarito: "Io non ho paura di niente, perché dovrei? In tugurio ho capito che non mi manchi, che non ho trasporto nei tuoi confronti".

L'insistenza di Prestes su un argomento che avevano già affrontato giorni fa, sembra aver indispettito Martinez, che poco dopo ha aggiunto: "Io e te siamo solo amici, questo ti è chiaro? Devo spiegarti altro?".

cioè dopo il letteragrattaficagomorra gate Javier sta ancora pensando a quel caffè rifiutato e a all’abbraccio non dato ma non è reale sta cosa sksk e sec me helena ha ragione sulla paura,,

lei che si alza è lo molla li come sempre😭

boh comunque mi fanno pisciare#grandefratello pic.twitter.com/fMpzxRpfca — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) November 29, 2024

"Non voglio sollevare polveroni inutili e sempre sulle stesse cose, basta", ha concluso il concorrente del GF prima che la modella si alzasse e andasse via un po' delusa.

Le opinioni degli spettatori

In queste ore Javier ha ribadito per l'ennesima volta che non ha intenzione di legarsi sentimentalmente a Helena, e questo ha creato un po' di chiacchiericcio tra i fan del GF.

"Il loro è il racconto di una storia", "Mi fanno troppo ridere", "Lui è sempre stato chiaro, mentre lei vuole fare la sceneggiata", "Lui è abbastanza incavolato", "Helena sta facendo sclerare tutti", "Non la vuole, ma come glielo deve dire?", "Lei ora fa la vedova inconsolabile", "Secondo me lui è stato influenzato", queste sono le opinioni contrastanti che alcuni utenti di X hanno espresso il 29 novembre su questa "coppia".