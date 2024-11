Negli ultimi giorni tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti è nata una sintonia che è stata notata sia da alcuni concorrenti del Grande Fratello che da tanti fan. Vedendo i due ridere, ballare e scambiarsi sguardi di complicità, in molti hanno cominciato a fantasticare sulla "ship" che potrebbe trasformarsi in una coppia tra le mura più spiate d'Italia. Anche Jessica Morlacchi sembra spingere i coinquilini l'uno verso l'altro, con buona pace di Tommaso Franchi che è in Spagna.

L'avvicinamento che non passa inosservato

Sono passati pochi giorni da quando Shaila si è dichiarata a Lorenzo e Tommaso è volato in Spagna per trascorrere del tempo con Maica, ma nella casa del GF non sono rimasti a guardare.

Come raccontano i tanti video che stanno circolando su X in queste ore, tra Javier e Mariavittoria c'è stato un sensibile avvicinamento dopo l'ultima puntata: i due si confidano, si danno consigli, scherzano, si abbracciano, giocano e si scambiato sguardi di forte complicità.

Quest'intesa è stata notata anche da alcuni inquilini, in particolare da Jessica che ha chiesto ai compagni d'avventura di simulare un approccio per capire se sarebbero una bella coppia.

Il pallavolista è stato al gioco e ha finto di sedurre la dottoressa, mettendola in grande imbarazzo.

Javier e Maria Vittoria sarebbero stati a a mani basse LA ship di questa edizione #grandefratello #mavier pic.twitter.com/TtJgahz8Et — sisonokevin (@si_sonokevin) November 7, 2024

Il supporto dei telespettatori

L'altra sera Jessica ha anche invitato i coinquilini a stare attenti alle mosse che potrebbero fare gli autori, magari proponendo qualche prova che prevede un bacio.

Mariavittoria e Javier continuano a dire di volersi bene e di vedersi come fratello e sorella, ma sia in casa che fuori sono in pochi a crederci.

"Loro due sarebbero la ship di quest'edizione a mani basse", "Ma se shippano anche loro, chi siamo noi per non farlo?", "Lui con lei è sciolto, non come quando stava con Shaila", "Potrebbero essere come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli", "Aspettiamo, il GF non è ancora finito", "Quanto sono belli", "Spiegato perché Mariavittoria ce l'aveva così tanto con Shaila", hanno commentato alcuni spettatori su X nelle ultime ore.

In rete e tra le mura più spiate d'Italia, dunque, si parla di una nuova ship (legami che potrebbero trasformarsi in relazioni amorose per la gioia dei fan, ndr) che ha anche un hashtag: i "mavier".

Le frecciatine del pubblico a Shaila

L'avvicinamento tra Javier e Mariavittoria è stato notato da tutti, anche dalla ballerina con la quale il pallavolista ha flirtato fino a poche settimane fa.

Quando capisci che Mavi zitta zitta si sta prendendo l’argentino 😭😭😭 #grandefratello pic.twitter.com/dwemCjNwAh — sunflower🌻~ (@elegallo21) November 6, 2024

L'altra sera le telecamere del GF hanno ripreso più volte Shaila con lo sguardo basso e con poca voglia di partecipare alla festa che c'era nella casa.

Sui social network c'è chi ipotizza che l'ex velina potrebbe non gradire lo scambio di affettuosità tra il suo "ex" e la concorrente che per giorni l'ha criticata pesantemente tra le mura più spiate d'Italia.

Questa teoria, però, non è condivisa da tutti, anzi i sostenitori della coppia Gatta-Spolverato escludono che lei possa essere gelosa di Martinez perché è stata una sua scelta quella di mettere fine alla loro frequentazione.