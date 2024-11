Il 5 novembre Tommaso Franchi ha debuttato al Grande Fratello spagnolo e in poche ore ha preso confidenza con i concorrenti e con la nuova casa. Maica Benedicto ha cercato di indagare sul rapporto tra l'idraulico e Mariavittoria Minghetti, ma lui ha chiarito che non c'è futuro e che non sta sentendo nessuna mancanza. Parte del pubblico ha criticato queste dichiarazioni del giovane, soprattutto perché sono arrivate a pochi giorni dai baci che si è scambiato con la coinquilina tra le mura più spiate d'Italia.

Le risposte che spiazzano i fan

L'altra sera Tommaso ha incontrato Maica nella casa del GF spagnolo: i due si sono abbracciati e hanno ripreso la conoscenza che avevano interrotto bruscamente quando lei ha lasciato l'Italia ed è rientrata a Madrid senza dire nulla al gruppo.

Alla fine della puntata il ragazzo ha cominciato ad ambientarsi e ha risposto alle domande dei nuovi coinquilini, soprattutto a quelle sul legame che ha instaurato con Mariavittoria nelle ultime settimane.

"Ma lei ti piace?", ha chiesto più volte la modella per capire se è nata una storia d'amore oppure no. "Io le piaccio e lei mi piace, ma tra noi non è possibile", ha risposto Franchi in un misto tra italiano e spagnolo.

Poco dopo il giovane ha precisato che quando dice "mi piace" non intende che la vorrebbe come fidanzata: "Non è come dire che voglio stare con lei". "Ma ti manca?", hanno domandato gli inquilini di Madrid. "No, no", ha risposto in modo netto Tommaso.

Tomasso: Le piaccio (MaríaVittoria). Mi piace, ma non è possibile.

Maica: Ti piace?

Tomasso: Ma “mi piace” è una cosa diversa. Non è un “mi piace” – voglio stare con te.

Maica: Ma ti manca

Tommaso: No, no.#grandefratello #tommavi — RubyRobbin 🧡💜 (@Rubbyrobbin_) November 6, 2024

Le critiche degli utenti di X

Le cose che Tommaso ha detto non appena ha messo piede nella casa del Gran Hermano, hanno un po' fatto storcere il naso ai fan del suo rapporto con Mariavittoria.

"Bene, già dice che non gli manca e che non vuole nulla con lei, ma il giorno prima la baciava davanti a tutti. Io lo sapevo", "Anche in Italia dice una cosa e ne fa un'altra, per questo va d'accordo con Shaila", "Ma come si permette a snobbare la dottoressa?", "Che cattiveria", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver visto il video in cui Franchi prende le distanze da Minghetti.

Tra i sostenitori della coppia che in rete è stata ribattezzata "tommavi", però, c'è chi pensa che il ragazzo avrebbe detto queste cose solo per non ferire Maica, che ha ammesso più volte di provare un forte interesse nei suoi confronti.

Lunedì prossimo il ritorno in Italia

L'avventura di Tommaso al GF spagnolo durerà ancora qualche giorno e lui non rientrerà in Italia prima della prossima puntata. Mariavittoria dovrà fare a meno del coinquilino fino a lunedì 11 novembre, quando scoprirà anche cosa accadrà a Madrid e se Franchi lui ha parlato di lei e del loro rapporto.

Nel frattempo la dottoressa ha detto di non voler escludere nessuna possibilità e se dovesse vedere un avvicinamento tra Tommaso e Maica lo supererà perché nella vita ha dovuto affrontare di peggio, come il tradimento di un fidanzato con la sua migliore amica.