Secondo le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 9 che saranno trasmessi su Rai 1 da lunedì 4 a venerdì 8 novembre, un vento di cambiamento soffierà nella vita della famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo.

Marta, dopo aver scoperto le malefatte di suo padre, decide di abbandonare la sua villa e di voltare pagina. A sollevarle l’animo ci pensa Enrico Brancaccio. Mentre la complicità tra questi due cresce in maniera esponenziale, la relazione tra Roberto Landi e Mario Oradei viene messa a dura prova dalla portinaia Iolanda, che non perde mai occasione di intrufolarsi nella loro casa e impicciarsi della loro vita.

E mentre Irene Cipriani è occupata a preparare una festa di compleanno a sorpresa per Alfredo Perico, quest'ultimo si sente smarrito e isolato.

Il Paradiso delle Signore 9, trame degli episodi fino all'8 novembre: Mario irrequieto

L'ombra del tradimento incombe sul Paradiso delle Signore. Marcello, ancora ferito nel profondo dalla scoperta della complicità di Matteo nella truffa di Umberto Guarnieri, decide di non tacere più. Un memoriale, una potente arma letteraria, è pronto a svelare al mondo la vera natura del cinico imprenditore della Galleria Milano Moda. La portinaia, come un’ombra tenace, continua a tormentare la vita di Roberto e Mario, seminando nel cuore del giovane Oradei una crescente inquietudine.

Marta, sconvolta dalla menzogna paterna, si sente invece tradita dalla zia Adelaide. L'ombra del passato incombe sulla famiglia Guarnieri, mentre Irene, con il cuore colmo d'amore, organizza una sorpresa per il compleanno di Alfredo. La notizia del tradimento di Matteo arriva anche alle orecchie di Salvatore Amato e Rosa Camilli.

Odile cerca di consolare Matteo ma lui prende le distanze

Mentre Umberto tenta disperatamente di riconquistare la fiducia della figlia, il figlio di Silvana cerca un ponte di riconciliazione con il fratellastro Marcello. Enrico, intuendo il tormento della cugina di Odile, si offre come confidente. Nel frattempo, il giovane Perico, ignaro di ciò che sta organizzando Irene per lui, si ritrova prigioniero di una solitudine che lo consuma dall'interno.

Odile invece, cercando di consolare il futuro marito di Maria Puglisi, si scontra con il suo muro di indifferenza. E mentre Marta medita una decisione che cambierà il corso della sua vita, il signor Brancaccio stringe un legame sempre più profondo con lei.

Umberto cacciato da villa Guarnieri

La tensione sale al Paradiso delle Signore. La sorella di Riccardo, dopo una lunga riflessione, dà il via libera a Marcello per la pubblicazione del memoriale, ma un imprevisto cambierà tutto. Adelaide, delusa dal comportamento del suo ex Umberto, lo caccia via, raccomandando di non mettere più piede a Villa Guarnieri. Roberto, preoccupato per le conseguenze che questo scontro potrebbe avere sul Grande Magazzino Milanese, vive momenti di grande apprensione.

Grazie al regalo fatto dalla capocommessa Cipriani, quest’ultima e Alfredo si abbandonano ai ricordi della loro relazione d’amore. Allo stesso tempo, il giovane Oradei confida al compagno Roberto i suoi timori più profondi che riguardano la loro convivenza. L'arrivo a Milano di Jerome Martini, l’allenatore francese di Clara Boscolo, aggiunge infine un tocco di mistero e curiosità alla trama. La seconda settimana di novembre si conclude con Marta che, dopo aver lasciato Villa Guarnieri, è decisa a voltare pagina e a intraprendere un nuovo percorso di vita.

Le reazioni social sulle malefatte di Umberto Guarnieri

"È arrivato il momento di pagare per le tue malvagità", "È ora che paghi con gli interessi, sono due stagioni che aspettiamo questo momento", "Sta con l'acqua alla gola ma ancora è strafottente", "La cosa più brutta di Umberto è che non si è mai pentito del male che ha fatto" sono solo alcuni dei commenti postati via social dai fan della soap.