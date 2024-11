Umberto incontrerà Marcello al circolo e giurerà vendetta nei suoi confronti nella puntata de Il Paradiso delle Signore 9 di martedì 12 novembre. Le anticipazioni rivelano che Marta deciderà di lasciare la Galleria Milano Moda e Giulia verrà a saperlo. Nel frattempo Elvira deciderà di accettare la proposta di Alfredo, mentre Mirella chiederà a Elvira di dare ripetizioni al suo bambino.

La decisione di Marta sorprenderà Giulia

Dopo aver saputo tutta la verità sulla truffa Hofer architettata da Umberto, Marta maturerà una decisione che cambierà radicalmente la sua vita.

Dopo aver fatto le valigie per lasciare villa Guarnieri, la donna penserà anche di allontanarsi da suo padre dal punto di vista lavorativo. Marta lascerà il suo lavoro alla Galleria Milano Moda e quando la notizia arriverà alle orecchie di Giulia lascerà di stucco la stilista. Nel frattempo, Umberto incontrerà Marcello al circolo per la prima volta dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. Guarnieri non avrà nessun timore di Barbieri e giurerà che presto si vendicherà di lui per aver infangato il suo nome e rovinato la sua vita in poco tempo. Oltre alla reputazione, infatti, Umberto dovrà combattere contro l'indifferenza di Marta che non vorrà saperne di perdonarlo per i suoi inganni.

Una gara importante per Michelino ed Elvira

Sarà tempo di decisioni importanti anche per Clara che dopo aver chiesto ad Alfredo un po' di tempo arriverà a una conclusione. La ragazza sceglierà di voler gareggiare a un livello più alto come gli aveva proposto Perico, nonostante l'arrivo imminente di Jerome non la faccia stare tranquilla.

Mirella, invece, sarà entusiasta per l'idea che le Veneri che vorrebbero vedere il piccolo Michelino gareggiare allo Zecchino d'oro. La Venere si renderà conto che si tratta di un passo importante e vorrebbe che suo figlio arrivasse preparato alle audizioni. A questo proposito, Mirella chiederà l'aiuto di Elvira per dare alcune ripetizioni di canto a suo figlio e fargli fare una bella figura.

Salvatore riuscirà nel suo intento e impedirà ai Puglisi di partire per Parigi. Amato sarà soddisfatto perché penserà che Ciro e Concetta sarebbero andati a trovare Maria nel momento meno opportuno.

La partenza di Matteo

Nelle puntate precedenti Matteo ha dovuto ammettere tutta la verità sulla truffa Hofer e ha tentato di spiegarsi con Marcello. Portelli ha ammesso di aver aiutato Umberto, ma ha anche raccontato di non aver avuto molta scelta perché Guarnieri lo ricattava. Usando la malattia di sua madre che necessitava di una costosa operazione negli Stati Uniti, Umberto ha chiesto a Matteo di spingere Marcello verso l'affare Hofer in cambio di soldi. La confessione di Matteo non è bastata a far cambiare idea a Barbieri e l'uomo ha deciso di partire per Parigi e andare da Maria, ignara di tutto. Portelli ha capito che la verità è l'unica via d'uscita e quindi è andato in Francia a parlare con la sua fidanzata d tutto quello che è successo con suo fratello.