Salvatore proverà a impedire a Ciro e Concetta di partire per Parigi nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 in onda lunedì 11 novembre. Le anticipazioni rivelano che Salvo penserà a un modo per trattenere la famiglia Puglisi a Milano e permettere a Maria e Matteo di chiarirsi sul caso della truffa Hofer. Nel frattempo, Clara si preparerà all'arrivo di Jerome in città e sarà in crisi quando riceverà la proposta di Alfredo, che vorrebbe iscriverla a una gara ciclistica importante. Enrico starà vicino a Marta, che sta attraversando un periodo molto difficile.

Ciro e Concetta pensano alle nozze di Maria

La famiglia Puglisi sarà entusiasta per la notizia delle nozze di Maria e Matteo, e penserà di andare a Parigi. Ciro e Concetta vorrebbero fare una sorpresa alla loro figlia organizzando un viaggio in Francia, ma questo farà preoccupare Salvatore, che sa che per Maria non è il momento più adatto per accogliere i suoi genitori, perché la ragazza deve chiarirsi con Matteo sulla truffa Hofer. Salvatore farà di tutto per impedire a Ciro e Concetta di partire per Parigi, e lo farà probabilmente con una scusa che riguarda il lavoro in Caffetteria. Nel frattempo, Marcello si aspetterà un appoggio concreto da parte di Adelaide, dopo aver reso pubblica la truffa architettata da Umberto.

Tuttavia, la contessa non riuscirà a prendere una posizione netta e sarà confusa sul da farsi.

Un'occasione d'oro per Michelino

Le Veneri avranno un'idea che coinvolgerà Michelino: penseranno che il figlio di Elvira potrebbe partecipare allo Zecchino d'oro e si daranno da fare per realizzare questo sogno. Ci saranno grandi ambizioni anche per Clara, visto che Alfredo penserà a lei per una gara ciclistica di alto livello.

La ragazza sarà entusiasta, ma si prenderà un po' di tempo per riflettere, soprattutto perché verrà a sapere che Jerome è in arrivo a Milano. Clara andrà in crisi e si preparerà ad affrontare l'allenatore francese, con cui c'è stato anche un flirt. Enrico, invece, darà a Marta tutto il suo sostegno e tra loro si accorceranno le distanze.

Lui si renderà conto che per Marta è un periodo molto delicato, visto che ha deciso di allontanarsi dal padre dopo aver scoperto che ha truffato Marcello.

Umberto solo contro tutti

Marta ha lasciato Villa Guarnieri dopo aver parlato con Umberto. Quest'ultimo è stato costretto a confessare alla figlia di aver messo in atto una truffa contro Marcello e di aver ricattato Matteo. Marta non è riuscita a perdonare il padre e ha affrontato duramente anche Adelaide, colpevole di non averla messa al corrente delle malefatte del padre. Marcello, invece, ha deciso di pubblicare un memoriale per rendere pubbliche le azioni disoneste di Guarnieri. Adelaide si è ritrovata a scegliere tra l'amore per Marcello e il forte legame con Umberto. Alla fine la contessa ha voltato le spalle a Umberto per dare il suo appoggio il suo compagno.