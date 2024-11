Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi eventi che saranno destinati a cambiare gli equilibri nei rapporti fra i protagonisti. Nella puntata che andrà in onda martedì 5 novembre alle 16:00 su Rai 1, Matteo Portelli andrà a Parigi per raccontare a Maria di essere stato complice nella truffa di Hofer. Nel frattempo, Irene organizzerà una festa per il compleanno di Alfredo. Marta, invece, si infurierà con Adelaide, mentre Umberto temerà di perdere sua figlia. Spazio anche alle vicende di Marcello che metterà al corrente i suoi coinquilini del tradimento di suo fratello.

Matteo svela a Maria i dettagli della truffa di Hofer

Matteo Portelli volerà in fretta e furia a Parigi per svelare a Maria il suo coinvolgimento nella truffa di Hofer. Il ragioniere de Il Paradiso delle Signore dovrà informare in prima persona la sua fidanzata prima che le voci sul suo conto arrivino a lei. Intanto, Matteo sarà in ansia per scoprire se Marcello Barbieri potrà mai perdonarlo per quanto ha tramato con Umberto. A Villa Guarnieri, invece, ci sarà un clima teso a causa degli ultimi accadimenti. E mentre Marta ha scoperto l’inganno di suo padre ai danni di sua zia e di Marcello, Umberto temerà di perdere sua figlia a causa delle recenti rivelazioni. Inoltre, Marta affronterà Adelaide una volta per tutte, sfogando la sua rabbia per non averle rivelato, mesi prima, ciò che stava accadendo tra suo padre e Marcello Barbieri.

Irene Cipriani organizza una festa a sorpresa per Alfredo

Irene Cipriani farà una mossa forse per colpire al cuore il suo ex fidanzato: organizzerà una festa di compleanno a sorpresa per lui. Irene ha intenzione di sorprendere Alfredo Perico, ma non sono emersi dettagli sull’evento, che potrebbe svolgersi, come altre serate di festa, al Gran Caffè Amato.

Marcello Barbieri, invece, dopo avere svelato quanto accaduto ad Armando Ferraris, sarà pronto a raccontare anche a Salvatore e Rosa tutti i dettagli sulla truffa di Hofer: il coinvolgimento di Matteo Portelli e i ricatti di Umberto Guarnieri. Non è escluso che il giovane Amato e la Venere del negozio offrano consigli a Barbieri, forse anche per aiutarlo a ricucire il rapporto con suo fratello Matteo, incoraggiandolo a perdonarlo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: la principessa Soraya è andata al negozio

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore andati in onda su Rai 1 la principessa Soraya è stata ospite al negozio di moda di Marcello Barbieri per l’inaugurazione della settimana persiana. Nel frattempo, una cliente ha vinto il concorso letterario organizzato all’atelier. Spazio anche alle vicende di Clara, che ha ricevuto un mazzo di fiori da Jerome: la consegna del regalo è stata fatta a casa delle Veneri, proprio mentre era presente anche Alfredo, che è rimasto sconvolto per l’arrivo dei fiori. A casa Puglisi, intanto, dopo che fra Ciro e Concetta è tornato l’idillio, ci sono stati problemi per i ragazzi più giovani.

Agata e Mimmo, infatti, non sono andati d’accordo fin dal primo momento e la convivenza è stata difficile. Parallelamente, anche a casa Landi sono iniziati i problemi a causa della relazione segreta di Roberto e Mario. La portinaia Iole, infatti, ha iniziato a curiosare nell’appartamento di Roberto, sospettando ci fosse qualcosa di poco chiaro nella convivenza dei due ragazzi. Marta ed Enrico, invece, hanno iniziato ad avvicinarsi con Brancaccio che ha rivelato alla ragazza che in realtà è un medico.