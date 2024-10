Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo venerdì 25 ottobre alle 16 su Rai 1 annunciano che Alfredo scoprirà che Jerome corteggia Clara Boscolo e ne sarà sconvolto. Nel frattempo, Irene Cipriani rifletterà sui sentimenti che prova per il suo ex fidanzato Perico. La principessa Soraya intanto arriverà al negozio dall'Iran, mentre Marta Guarnieri scoprirà che Enrico Brancaccio le ha salvato la vita il giorno precedente. Armando Ferraris, invece, rivelerà a Marcello Barbieri di aver visto suo fratello Matteo Portelli parlare con Umberto Guarnieri.

Jerome vuole corteggiare Clara Boscolo, Alfredo è sconvolto

Il ritorno di Clara a Milano porterà novità, ma anche scompiglio all'interno del negozio di moda. Alfredo, infatti, scoprirà che l'allenatore francese di Boscolo, Jerome, è intenzionato a corteggiare la Venere. Alfredo, quindi, sarà sconvolto per la notizia.

Irene Cipriani, intanto, ripenserà alla sua relazione terminata da pochi mesi con Perico e avrà dubbi in merito ai reali sentimenti che prova per il suo ex fidanzato. Stando alle puntate andate in onda su Rai 1, la capo commessa potrebbe essersi pentita di avere perso un ragazzo come Alfredo, innamorato di lei e pronto a tutto per accontentarla.

A Il Paradiso delle Signore, nel frattempo, ci saranno festeggiamenti per l'arrivo della principessa Soraya, che sarà ospite dell'atelier.

Marcello scopre che Matteo potrebbe essere la spia de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, gli ultimi accadimenti faranno ipotizzare che a Il Paradiso delle Signore possa esserci una spia. Armando Ferraris noterà una strana conversazione tra Matteo Portelli e Umberto Guarnieri, insospettendo non poco il capo magazziniere.

Armando riterrà troppo insolito l’incontro tra Matteo e Umberto e cercherà di venire a capo della questione. Vista la grande amicizia che lo lega a Marcello Barbieri, Armando rivelerà al suo coinquilino e datore di lavoro quanto visto. Barbieri ascolterà le parole di Ferraris, ma faticherà a credere che suo fratello possa essere la spia e possa averlo tradito in modo così meschino.

Nonostante i dubbi, Marcello non ignorerà le parole di Armando e vorrà scoprire la verità. Nel frattempo, Marta Guarnieri farà una piacevole scoperta: Enrico Brancaccio le ha salvato la vita il giorno precedente, quando è svenuta improvvisamente.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mirella ha avuto paura di perdere il lavoro

Nei precedenti episodi Clara Boscolo ha annunciato il suo imminente ritorno in città dopo qualche mese a Grenoble, in Francia, per proseguire la sua carriera ciclistica. Mirella Vanni, quindi, ha temuto di perdere il lavoro, ma le Veneri, guidate dalla capo commessa Irene Cipriani, sono riuscite a convincere Roberto Landi a rendere Mirella una dipendente a tempo indeterminato.

Nel frattempo, Odile ha chiesto a sua cugina Marta di chiarire la relazione tra Umberto e sua madre Adelaide, scoprendo così i trascorsi sentimentali tra i due cognati. Matteo Portelli, invece, ha ceduto all’ennesimo ricatto di Umberto, introducendosi di nascosto nell’atelier per rubare i bozzetti di Botteri e passarli alla Galleria Milano Moda. In quell’occasione, il ragioniere è stato categorico con l’imprenditore: sarebbe stata l’ultima volta che l’avrebbe aiutato. Silvana, trasferitasi in un’altra città lombarda, ha percepito che suo figlio fosse in crisi ed è tornata in città per stargli accanto. Spazio anche alle vicende della famiglia Puglisi: Maria è ormai un’affermata stilista a Parigi, Agata è una Venere nel negozio di Marcello Barbieri, mentre Ciro e Concetta hanno avuto discussioni.

I coniugi Puglisi non hanno trovato un punto di incontro su quanto chiesto da Carmelo Burgio, che ha voluto ospitalità a Milano per suo figlio Mimmo, ma Concetta è stata contraria ad avere un ragazzo in casa.