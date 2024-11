Nelle prossime puntate di Endless love, Hakan non riuscirà più a nascondere a Zeynep ciò che pensa davvero di lei. La ragazza reagirà male quando sentirà Hakan dire che vuole uccidere Emir per renderla una ragazza libera. Zeynep, però ha altri piani: vuole sposare Emir e partorire il figlio come una Kozcuoğlu. Capendo che agisce solo per interesse, Hakan la respingerà con un secco "vergognati".

Hakan lascia Zeynep all'altare

Arriverà il giorno del matrimonio tra Hakan e Zeynep, per niente voluto dalla ragazza, che preferirebbe stare accanto a Emir.

Deciderà di contrarre matrimonio solamente per non coinvolgere la famiglia nell'ennesimo scandalo. Tuttavia, mai avrebbe pensato che Emir potesse "salvarla".

Non sopporterà che il figlio possa crescere accanto a un uomo che non sia lui, così minaccerà Hakan: se non lascerà Zeynep all'altare, ucciderà suo fratello. Hakan non potrà mettere in pericolo la vita di Şafak, così lascerà Zeynep davanti a tutti. La ragazza fuggirà dalla sala in cui si sta tenendo la cerimonia e fuori troverà ad aspettarla Emir, pronto a portarla via.

Zeynep e la vita scelta da Emir

Zeynep accetterà la proposta che le è stata fatta da Emir: vivere nell'appartamento che ha comprato per lei e Poyraz, il loro bambino, e lavorare in un ristorante come manager.

Zeynep lo farà con la speranza che Emir, prima o poi, possa decidere di divorziare da Nihan per sposarla.

Nel frattempo, Hakan sarà disperato: avrebbe veramente voluto sposare Zeynep e vorrebbe almeno darle una spiegazione su ciò che è successo. La ragazza non la vorrà, ha capito che l'ha lasciata all'altare perché Emir l'ha minacciato.

Hakan, però, le chiederà un incontro: vorrebbe almeno portarle le cose che ha a casa sua. Zeynep non potrà tirarsi indietro e accetterà.

È scontro tra Zeynep e Hakan

"Quando ti ho lasciata davanti a tutti, l'ho fatto perché sono stato costretto", racconterà Hakan, dicendosi dispiaciuto per il fatto che, a causa del suo gesto, i suoi genitori ce l'hanno con lei.

"Emir non mi ha dato altra possibilità, non lo perdonerò mai", aggiungerà Hakan, avanzando una promessa: "Farò di tutto per proteggerti da Emir, anche a costo di ucciderlo".

Questa promessa non piacerà a Zeynep: "Non farlo Hakan, non riuscirei a vivere se succedesse qualcosa a Emir". Hakan rimarrà stupito davanti alla reazione della ragazza: "Davvero sei così debole?". "Se amare significa essere impotenti, allora sì", dirà Zeynep stizzita.

Hakan proverà a riportarla con i piedi per terra: "È sposato, vuoi essere un'amante per tutta la vita?". I piani di Zeynep, però, saranno diversi: "Partorirò il mio bambino come una Kozcuoğlu". Hakan avrà le idee ben chiare sulla situazione: "Sai una cosa? Non c'è niente in questa vita che non faresti per il tuo interesse, vergognati. Sei malvagia quanto Emir. Ti auguro infelicità per il resto della tua vita".