Petra volterà le spalle a Cruz e rivelerà ad Ayala il suo segreto: Curro è il figlio di Alonso. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle puntate dal 17 al 23 novembre Catalina e Pelayo annunceranno che si sposeranno entro due mesi. Curro, invece, diventerà il nuovo Barone de Linaja, mentre Lorenzo tenterà di mediare tra i marchesi e la servitù durante lo sciopero.

Catalina e Pelayo prossimi alle nozze

Sarà una settimana piuttosto impegnativa a La Promessa, perché i marchesi dovranno affrontare lo sciopero indetto da Maria. A mediare tra i signori e la servitù sarà Lorenzo che inviterà i marchesi a cedere ad alcune richieste dei domestici, ma Cruz non vorrà saperne.

Ci sarà anche spazio per Curro che diventerà il nuovo Barone de Linaja e questo infastidirà molto Cruz che vedrà tutti i suoi progetti sul ragazzo andare in fumo. A dare una bella notizia ci sarà Catalina che annuncerà ufficialmente la data delle sue nozze con Pelayo: i due fidanzati si sposeranno nel giro di due mesi. Abel, invece, informerà Manuel del fatto che Jimena si sta riprendendo e quindi potrebbe rivederla molto presto. Per il marchesino non sarà una piacevole novità, perché dopo aver perso il suo bambino non avrà più la forza do portare avanti un finto matrimonio.

La vendetta di Petra e Ayala

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che per Petra arriverà il momento di fare una scelta importante dopo aver saputo Cruz ha voluto Feliciano come valletto di Curro.

La cameriera parlerà con Ayala e insieme a lui proverà a capire il motivo che avrebbe spinto Cruz ad organizzare la battuta di caccia per uccidere Curro e il loro ragazzo. Petra dirà ad Ayala che lei conosce tutti i segreti di Cruz e se volesse potrebbe rovinare la sua reputazione molto facilmente. A quel punto, il conte proporrà a Petra di allearsi per far pagare a Cruz il grave errore di aver mandato Feliciano con Curro.

La cameriera accetterà di voltare le spalle alla sua signora dopo anni di fedeltà e rivelerà ad Ayala un segreto inconfessabile. Petra spiegherà al conte che Cruz avrebbe buoni motivi per volere la morte di Curro, perché il ragazzo è il figlio segreto di Alonso. Ayala resterà a bocca aperta e si renderà conto che se queta notizia dovesse emergere solleverebbe uno scandalo senza precedenti.

L'insofferenza di Maria

Nelle puntate precedenti Maria ha iniziato a non sopportare più tutte le regole de La Promessa. La causa scatenante della sua insofferenza è stato l'obbligo di rimandare le sue nozze con Salvador in attesa che si sposassero prima Catalina e Pelayo. Successivamente, i marchesi hanno deciso di punire Jana per aver disobbedito al loro ordine, facendola retrocedere a sguattera. Tutto questo ha scatenato in Maria una forte voglia di ribellione e la ragazza ha radunato la servitù, decisa a far valere i diritti dei lavoratori come già stava accadendo nelle fabbriche. La cameriera ha invitato tutti ad incrociare le braccia e ha ricevuto anche l'approvazione di Pia e Romulo.