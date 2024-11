Negli episodi de La Promessa in onda dall'11 al 17 novembre, Manuel vorrà smascherare tutte le bugie di Abel, ma Jana gli dirà di fare attenzione, visto che il medico è a conoscenza della loro relazione. Inoltre, Ayala e Petra si baceranno e Cruz sarà sospettata per la morte di Feliciano.

Vera, invece, accuserà Maria di aver rubato il suo denaro, mentre Pelayo temerà per la vita di Catalina.

Lope e Vera si dichiarano i propri sentimenti

Maria non tollererà i marchesi ed esorterà i suoi colleghi a ribellarsi scioperando, ma Jana proverà a farla ragionare.

Intanto, Catalina sarà preoccupata per le condizioni di salute di Pelayo e chiederà ad Abel di visitarlo, ma il conte temerà per la vita della sua amata e le proporrà di andare in America da Leonor. Inoltre, Manuel andrà a Cordova per scoprire qualche notizia in più su Abel, e al suo ritorno sarà scioccato per le tante menzogne che ha raccontato il medico.

Nel frattempo, Curro andrà via per breve tempo dalla tenuta insieme a Catalina e Martina e Don Alonso non sarà contento della scelta del nipote. In tutto questo, Petra chiederà a Cruz perché ha scelto Feliciano come aiutante di Curro nella battuta di caccia, mentre Lope e Vera avranno il coraggio di dichiararsi i propri sentimenti.

Cruz vuole vendicarsi della servitù

Maria, grazie a Manuel, parlerà a Cordova con un rappresentante dei sindacati e si impegnerà per fare ottenere ai domestici una paga migliore. Romulo informerà Alonso del possibile sciopero dei domestici ed il marchese vorrà trattare, a differenza della marchesa che vorrà invece vendicarsi dei camerieri.

Nel frattempo, Petra ed Ayala si baceranno ed il conte le prometterà che troverà chi ha ucciso Feliciano. Cruz risulterà essere la principale indiziata. In tutto questo, Margarita esporrà a Catalina le sue perplessità su Pelayo e la giovane chiederà al fidanzato perché sono andati via prima dalle terme e come mai è stato timoroso con Cavendish.

Il conte si giustificherà rispondendo che non ha voluto incontrare nessuno che potesse ricordagli il decesso dei genitori. Manuel, invece, vorrà smascherare le bugie di Abel, ma Jana gli dirà di fare attenzione, visto che lui è a conoscenza della loro storia.

Intanto, Vera incolperà la collega Maria di aver rubato il suo denaro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti Manuel, con il supporto di Romulo, ha scoperto che Abel non era presente a Cordova la sera in cui è avvenuto l'incendio alla raffineria. Inoltre, Catalina si è impaurita quando, insieme a Pelayo, hanno incontrato Cavendish alle terme.

Ayala, invece, ha esternato a Petra il sospetto che Feliciano possa essere stato ucciso, mentre Norberta ha accusato Simona di essere una pessima madre.