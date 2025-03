Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 31 marzo al 4 aprile, Damiano proporrà a Viola di andare a vivere insieme ai loro figli ma la donna si troverà in crisi e l'uomo si mostrerà deluso verso di lei. Inoltre Roberto vorrà convincere Marina ad entrare in affari con Gennaro.

Samuel invece frequenterà Gabriella e sarà disposto a dimenticare Micaela, mentre Michele vorrà scoprire gli affari illeciti di Gennaro.

Raffaele e Manuel organizzano un pesce d'aprile

Nel parco archeologico ci sarà una intossicazione alimentare e la situazione per Manuela sarà complicata.

Valeria sarà felice di avere portato a termine il proprio piano per sabotare la propria giornata insieme a Niko, ma Paciello non sarà a conoscenza del fatto che Camillo e Jimmy hanno deciso di indagare per capire cosa possa essere successo. Ferri invece imporrà a Micaela un sostituto di Michele in radio, ma lei farà di testa sua.

Nel frattempo Samuel non baderà più alle seduzioni di Micaela e proseguirà la conoscenza con Gabriella. In tutto questo Rosa esternerà a Raffaele il suo malcontento per il comportamento di Manuel nei suoi confronti. Il portiere di Palazzo Palladini si attiverà per organizzare un bel pesce d'aprile insieme al bambino.

Manuela in difficoltà con Niko

Roberto mediterà se accettare la proposta di Gennaro di diventare socio dei cantieri navali, ma nello stesso tempo Ferri dovrà superare le perplessità della moglie ad entrare in affari con Gagliotti.

Intanto Michele riprenderà possesso del suo computer, ma con suo grande stupore scoprirà che molti file sono stati cancellati. Il giornalista però non avrà intenzione di arrendersi e sarà determinato a scoprire gli affari illeciti dei Gagliotti.

Nel frattempo Jimmy e Camillo prenderanno una decisione errata che metterà in difficoltà Manuela di fronte a Niko, ma a stravolgere tutto ci sarà Micaela che farà alla sorella una proposta inattesa.

In tutto questo Viola e Damiano pranzeranno in un ristorante sul mare e l'uomo ne approfitterà per chiedere alla fidanzata di andare a vivere insieme ai loro figli, visto che ha trovato una casa ad un prezzo non troppo elevato. Bruni non sarà convinta dal fatto che l'abitazione è distante dalla scuola di Antonio e da Palazzo Palladini, ma in realtà i suoi dubbi sono dovuti al lavoro pericoloso del poliziotto.

La donna però non dirà nulla e Renda sarà deluso.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Vinicio è stato determinato nel volere dimenticare al più presto il passato per concentrarsi solo sulla relazione con Alice. Inoltre i medici hanno ragionato all'idea di sottoporre Michele ad un delicato intervento chirurgico per salvargli la gamba.

Guido invece si è mostrato contento all'idea di trascorrere un poco di tempo con Claudia, mentre Manuela ha deciso di riconquistare il cuore di Niko.