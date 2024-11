Kemal aiuterà inaspettatamente Tarik a sfuggire alla polizia dopo averlo sorpreso al cimitero mentre trafugava la tomba di Ozan. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love promettono nuovi colpi di scena e proprio quando la polizia sarà a un passo dalla cattura di Tarik, arriverà Kemal a giocare a favore di suo fratello.

Kemal, Tarik e Zeynep ancora uniti

I fratelli Soydere saranno protagonisti nelle prossime puntate di Endless Love e il loro forte legame che sembrava spezzato per sempre dal destino tornerà a farsi sentire. Nonostante il video che incastra Zeynep come principale sospettata per l'omicidio di Ozan, Kemal continuerà a credere nell'innocenza di sua sorella.

A sostenere Zeynep sarà anche il poliziotto Hakan che ordinerà la riesumazione del corpo del ragazzo per effettuare l'autopsia. Quando saranno ad un passo dalla verità, però, Kemal e Hakan saranno nuovamente delusi e Nihan perderà le speranze. In preda allo sconforto la donna rivelerà a Kemal: "La tomba di Ozan è vuota, Asu è morta". Nulla sembrerà giocare a favore della giustizia, ma presto arriverà un nuovo personaggio che combatterà per fare chiarezza su tutte le vicende. Si tratta della detective Mercan, una donna affascinante di cui Nihan sarà anche molto gelosa. La poliziotta si mostrerà sin da subito ligia al dovere e per nulla disposta a cedere a compromessi.

La visita inaspettata della detective Mercan

Zeynep si sentirà sollevata grazie a Tarik che farà sparire il corpo di Ozan e lo traferirà in un'altra tomba per impedirne l'autopsia. La detective Mercan, però, non si arrenderà e farà di tutto per trovare il corpo del ragazzo e chi lo ha nascosto. Per raggiungere il suo scopo, la donna si presenterà a casa Soydere all'ora di cena e sarà accolta con grande ospitalità da tutta la famiglia che la farà accomodare a tavola.

La donna approfitterà dell'occasione per osservare i comportamenti e le reazioni di Tarik e Zeynep quando annuncerà a tutti di aver ritrovato il corpo di Ozan. La detective Mercan spiegherà che se tutto va secondo i piani, l'indomani sarà effettuata l'autopsia: "Potremo dimostrare la tua innocenza", dirà a Zeynep che non avrà affatto l'aria serena.

Emergerà in seguito che la polizia non ha trovato il corpo di Ozan, ma si tratta di una trappola di Mercan per attirare il colpevole al cimitero, visto che certamente andrà a sposare nuovamente il corpo. Il piano della detective funzionerà alla perfezione, perché poco dopo la cena Tarik, pregato da Zeynep, andrà a scavare al cimitero per spostare nuovamente il corpo di Ozan. La polizia sarà a un passo dal catturarlo, ma Kemal arriverà prima della detective e quando vedrà suo fratello non lo consegnerà alla giustizia. Soydre aiuterà Tarik a fuggire prima dell'arrivo della detective. L'uomo andrà via ed eviterà l'arresto, ma lascerà il corpo di Ozan e quindi la polizia potrà finalmente ritrovarlo.

Kemal crede nell'innocenza di sua sorella

Nelle puntate adesso in onda in Italia Zeynep è la maggiore sospettata per l'omicidio di Ozan e ad incastrarla c'è un video. Dalle immagini si vede la ragazza che soffoca suo marito, ma nonostante tutto Kemal crede nella sua innocenza. Soydere, infatti, è convinto che qualcuno stia fornendo le prove contro Zeynep per farla franca addossandole la colpa. Non è del suo stesso parere Nihan che oltre al video ha letto anche una confessione scritta da Zeynep e per questo è corsa a casa sua ad aggredirla. In questa occasione, Nihan ha saputo che Zeynep è incinta perché la ragazza l'ha pregata di portarla in ospedale dopo un'emorragia.