Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana ricca di avvenimenti nella settimana dal 2 all'8 dicembre. In primo piano ci sarà il ritorno di Jimena che dopo aver chiesto scusa a tutti chiederà di tornare a vivere al palazzo. Cruz ordinerà a Pia di sorvegliare sua nuora giorno e notte. I riflettori saranno puntati anche su Jana che di nascosto sentirà Alonso parlare di sua madre Dolores con Curro. Infine, la marchesa sarà molto delusa da Petra che non rovinerà l'abito di Catalina come le aveva ordinato.

Manuel dovrà affrontare il ritorno di sua moglie

Manuel sarà sorpreso dal ritorno improvviso di Jimena che si presenterà alla tenuta e sarà pronta a riabbracciarlo. La donna dirà a suo marito di aver sentito molto la sua mancanza, mentre il marchesino la accoglierà con freddezza. Nonostante la sua visita, Jimena rifiuterà l'invito di Cruz di restare a cena da loro e preferirà andare via per andare a trovare i marchesi de Cespedes. Manuel non approverà affatto l'iniziativa di sua madre perché non sarà più disposto a fingere e a vivere accanto a Jimena come se nulla fosse. Il marchesino si sentirà sollevato dal fatto che sua moglie preferirà andare via, ma per lui il peggio dovrà ancora arrivare.

Dopo qualche giorno, infatti, Jimena si ripresenterà alla tenuta e questa volta annuncerà che riprenderà il suo posto al palazzo. La donna prometterà a Manuel che non lo lascerà più solo e tutto sarà molto imbarazzante. Cruz non potrà negare a Jimena di tornare a vivere a La Promessa, ma chiederà a Pia di sorvegliare la donna giorno e notte per paura che possa perdere il controllo.

L'emozione di Jana per le parole di Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana chiederà a Curro di parlare ancora con Alonso del suo passato. La cameriera si nasconderà per ascoltare cosa avrà da dire il marchese sulla donna misteriosa di cui aveva parlato qualche giorno prima. Alonso aprirà il suo cuore a Curro e gli racconterà che la donna di cui era innamorato si chiamava Dolores e aveva una bambina.

Il marchese spiegherà di aver avuto un figlio con lei, ma disgraziatamente la donna e i suoi bambini sono morti annegati. Per Jana sarà una grande emozione pensare che sua madre ha vissuto una storia d'amore con il marchese e non ha subito violenza da lui come temeva.

Dov'era Jimena fino a questo momento?

Jimena manca dal palazzo dei Lujan da diversi mesi. La donna ha finto di essere rimasta incinta di Manuel e per liberarsi dalle sue bugie ha inscenato un aborto. Dopo questo episodio, Jimena è diventata sempre più gelosa di suo marito e la sua ossessione l'ha portata a fare gesti sconsiderati. La pazzia di Jimena ha raggiunto il culmine quando ha dato fuoco al palazzo, rischiando di uccidere Catalina. Quest'ultima ha avuto una grave insufficienza respiratoria e si è salvata per miracolo. Dopo questo grave episodio, Jimena è andata a stare dai suoi genitori per curare il suo esaurimento nervoso.