Jimena perderà totalmente il controllo e darà fuoco al palazzo degli Juan secondo le anticipazioni de La Promessa. A pagarne maggiormente le conseguenze sarà Catalina che lotterà tra la vita e la morte per aver inalato molto fumo. Rischierà anche Romulo che avendo avuto una malattia ai polmoni potrebbe avere una brutta ricaduta. Cruz approfitterà della situazione per ritardare il più possibile la guarigione della figliastra, mentre Manuel sarà furioso con sua moglie.

La pazzia di Jimena e la rabbia contro i Lujan

La perfida Jimena terrà sotto scacco La Promessa nelle puntate in onda in Spagna.

La moglie di Manuel perderà totalmente la ragione e sarà agguerrita contro la famiglia Lujan. La prima a pagare il conto sarà Catalina che da sempre ha ostacolato i suoi piani per ingannare Manuel. Jimena rapirà la figlia di Alonso e la terrà sedata, mentre tutti la cercheranno. I medicinali non faranno alcun effetto sulla psiche della moglie di Manuel che darà sfogo a tutta la sua pazzia, minacciando di uccidere l'intera famiglia. I deliri di Jimena si realizzeranno quando la donna inizierà a dare fuoco alle stanze. La Promessa brucerà irrimediabilmente mentre Catalina resterà drogata e ignara di tutto quello che sta accadendo.

Le condizioni critiche di Catalina faranno preoccupare tutti

A La Promessa tutti si daranno da fare per spegnere l'incendio e riusciranno a salvare anche Catalina.

Le condizioni della ragazza, tuttavia, resteranno molto critiche a causa del troppo fumo inalato. Nonostante la debolezza e la difficoltà nel respirare Catalina riuscirà a dire che è stata Jimena ad appiccare il fuoco. Manuel sarà esterrefatto di fronte alle parole di sua sorella, non immaginando che sua moglie potesse spingersi così tanto oltre.

La rabbia nel marchesino sarà molta, ma Jana lo inviterà a moderarsi, almeno fino a quando non si saprà con certezza come si evolveranno le cose. A fare le spese per l'incendio sarà anche Romulo che con un polmone malato rischierà di avere una ricaduta. Abel visiterà Catalina e il maggiordomo e chiederà subito una bombola di ossigeno.

Per averla, tuttavia, bisognerà andare in una città piuttosto lontana e servirà una macchina. Cruz farà in modo che l'autista arrivi il più tardi possibile, per ostacolare la guarigione della sua figliastra.

Il matrimonio disastroso di Manuel e Jimena

Jimena ha dato filo da torcere al Palazzo dei Lujan sin dal suo arrivo alla Promessa. Dopo essere rimasta vedova di Tomas, la figlia dei Duchi è rimasta al palazzo ed è riuscita a fidanzarsi con Manuel. Quest'ultimo è stato manipolato dopo aver perso la memoria in un incidente e ha sposato Jimena con l'inganno. Quando sono tornati i ricordi, però, Manuel si è reso conto di amare Jana e si è lasciato andare alla passione con lei. La distanza di suo marito ha fatto impazzire Jimena che neanche con i farmaci ha recuperato la ragione. I marchesi si sono ritrovati in una situazione decisamente difficile e hanno incolpato inevitabilmente Manuel per aver provocato tutto questo.