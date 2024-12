Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Lorenzo tramerà alle spalle di Catalina per impedirle di risollevare le sorti del suo negozio, andato in bancarotta in seguito all'addio di Mister Cavendish.

La cattive intenzioni del capitano de La Mata verranno scoperte da Pelayo che racconterà tutto alla marchesina.

Alonso dà a Catalina due settimane di tempo per risollevare le sorti del suo negozio

Catalina scoprirà che Pelayo ha utilizzato la produzione di marmellate per nascondere un traffico illecito di armi grazie ad una rivelazione di Mister Cavendish.

La marchesina, sentitasi tradita dall'amato, vorrà rimandare le nozze a data da destinarsi. Il conte di Anil cercherà quindi di riconquistare la fiducia di Catalina anche se tutti i suoi tentativi risulteranno fallimentari.

Allo stesso tempo, Lorenzo approfitterà di questa delicata situazione per chiedere a Cruz di mediare con Alonso affinché gli ceda la gestione del negozio di marmellate ma il marchese non se la sentirà di strappare l'attività imprenditoriale alla figlia. Alonso darà per tanto a Catalina due settimane di tempo per trovare nuovi clienti in grado di risollevare le sorti del negozio andato in bancarotta in seguito all'uscita di Mister Cavendish.

Lorenzo sabota Catalina, Pelayo lo scopre

Catalina deciderà di fare di testa sua e interpellerà il signor Javier, che sembrerà apprezzare i suoi prodotti. Il nuovo arrivato ordinerà così un ingente quantitativo di conserve e salse.

Il giorno prescelto per il secondo appuntamento però, il compratore si tirerà indietro, asserendo che le confetture non sono di qualità sufficiente per offrirle al suo che è un pubblico molto esigente.

I telespettatori a questo punto scopriranno che Javier era stato inviato da Lorenzo per far perdere tempo a Catalina ed impedirle di trovare nuovi possibili clienti. Un diversivo per far scadere le due settimane di tempo date alla marchesina da Alonso.

Pelayo, dopo aver spiato una conversazione di Lorenzo con Javier, lo affronterà ma il capitano de La Mata non si lascerà intimidire, minacciando il conte di Anil di rendere pubblico il suo segreto.

Le intimidazioni non faranno comunque abbassare la testa al nobile che metterà al corrente Catalina delle interferenze di Lorenzo.

Riepilogo puntate precedenti de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda a fine novembre su Rete 4, Ignacio ha deciso di mettere le mani su un quarto della tenuta, corteggiando Margarita.

Il conte di Ayala non ha alcun interesse romantico verso la donna ma ha scoperto che la madre di Martina è la proprietaria di un quarto de La Promessa. Da qui l’idea di impadronirsi di un simile bottino infastidendo al contempo Cruz.

Il conte inviterà così la cognata di Don Alonso ad un ricevimento a casa dei marchesi di Palmar confidando nel fatto che il loro rapporto possa diventare per lui estremamente produttivo.