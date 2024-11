Domenica 17 novembre alle ore 21:20 andrà in onda su Canale 5 la puntata finale de La rosa della vendetta. Nell’ultimo episodio, grazie a un salto temporale di cinque anni, verrà svelato il futuro delle persone vicine a Gulcemal. Inizialmente, Sahin verrà creduto morto dai suoi familiari, mentre Vefa annuncerà le sue imminenti nozze. Nel frattempo, Gulendam e Mert avranno una figlia e Zafer, quindi, diventerà nonna. La signora Pehlivan, inoltre, avrà anche un altro nipote: Cemal. Infine, ci sarà spazio anche per le vicende di Ipek, che aspetterà un bambino da Armagan.

Vefa si sposa, Mert e Gulendam hanno una bambina

La puntata finale della soap tv turca inizierà con un evento tragico che colpirà la famiglia di Zafer. Gulcemal si getterà da una scogliera di fronte a sua madre. I familiari di Sahin lo daranno per morto e piangeranno la sua scomparsa anche negli anni successivi. Per Zafer sarà un duro colpo da sopportare, al punto che le verrà diagnosticata una sorta di demenza: continuerà a credere che suo figlio sia vivo. La presunta morte di Gulcemal permetterà ai suoi familiari di riunirsi, mettendo da parte le divergenze e le liti del passato. Vefa annuncerà le sue imminenti nozze con la fidanzata, mentre Mert e Gulendam diventeranno genitori di una bambina di nome Mujgan.

Gulcemal non è morto e ha un figlio di nome Cemal

Nel frattempo, Zafer avrà anche un altro nipotino oltre alla piccola Mujgan: Cemal, figlio di Deva e Gulcemal. Armagan, invece, tornerà a camminare dopo un intervento chirurgico e continuerà a essere fidanzato con Ipek. La coppia rivelerà ai familiari di aspettare il loro primo figlio.

Sahin, intanto, non sarà realmente morto e tornerà a casa dopo aver incontrato per caso suo figlio al porto. In un primo momento, Gulcemal non saprà che si tratta proprio del suo bambino, ma Cemal glielo farà capire attraverso un indizio lasciato nella sua borsa. Zafer sarà incredula e felice quando potrà abbracciare suo figlio Gulcemal: i due si perdoneranno a vicenda per gli errori commessi in passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gulcemal ha tagliato un dito a Mert

Nelle precedenti puntate de La rosa della vendetta andate in onda su Canale 5, Gulcemal ha costretto Deva e Mert a vivere sotto lo stesso tetto pur senza avere rapporti.

Nel frattempo, Gulendam ha scoperto che suo fratello ha tagliato un dito a suo marito. Sconvolta, ha pianificato di scappare con Mert in Italia, ma Gulcemal ha bloccato le sue carte di credito. Armagan, invece, ha confessato il suo amore a Ipek prima di partire per Londra. Deva, intanto, è stata male e ha rivelato a Gara che suo padre le preparava sempre la ciorba quando stava male. Gulcemal, quindi, ha chiesto al suocero di cucinare il piatto per Deva.