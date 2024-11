Lorenzo Spolverato è il concorrente più chiacchierato del Grande Fratello. Fanpage.it ha contattato lo psicologo e psicoterapeuta Elpidio Cecere per avere un commento sull'atteggiamento del 27enne milanese. Analizzando tutti i comportamenti del gieffino, lo psicologo ha affermato: "Il comportamento di Lorenzo oscilla tra narcisismo e insicurezza".

Il commento dello psicologo

Determinati atteggiamenti avuti da Lorenzo all'interno del GF sono finiti al centro delle polemiche del web. Dopo avere analizzato il modo di fare del concorrente, lo psicologo Elpidio Cecere ha le idee chiare sugli atteggiamenti del 27enne milanese: "Il comportamento di Lorenzo oscilla tra narcisismo e insicurezza".

A detta dell'esperto, Spolverato tende a vivere le cose a metà per la costante paura di fallire.

E ancora, Cecere ha spiegato che l'atteggiamento di Lorenzo potrebbe sembrare il frutto di un copione già scritto o addirittura di un atteggiamento manipolatorio. In realtà, Spolverato cerca semplicemente di percorrere varie strade senza mai imboccarne una specifica, in modo da avere sempre un "piano B". Lo psicoterapeuta ha anche riferito che il gieffino è come se vivesse intrappolato in una visione immatura delle relazioni e della vita. Infine, Elpidio Cecere ha concluso: "Lorenzo è in realtà una persona in lotta con la propria autostima".

I comportamenti finiti al centro delle polemiche

Pochi giorni dopo l'inizio del reality show, Lorenzo Spolverato, in conversazione con alcuni suoi compagni d'avventura ammise di essere molto immaturo nelle relazioni: "Io, quando mi sono lasciato, non volevo vedere la mia ex felice".

Mentre flirtava con Helena Prestes, nelle discussioni il 27enne milanese tendeva sempre a zittirla e una volta l'ha anche afferrata per il braccio. In occasione dell'ultimo confronto con Shaila Gatta e Helena, Lorenzo ha aggredito verbalmente la modella brasiliana e quando Shaila glielo ha fatto notare lui ha affermato: "Io aggressivo? In quel momento se lo meritava".

Parlando con l'ex velina, Spolverato ha affermato anche con testuali parole: "Helena vede in me un idolo, un Dio". In merito a quest'ultima affermazione, anche Alfonso Signorini, nel corso della 12^ puntata, è intervenuto: "Sei un narcisista patologico se ti paragoni a Dio".

Nell'ultima discussione avuta con Shaila, invece, quest'ultima ha rimproverato il coinquilino di non riuscire ad ascoltare le persone e sentendo costantemente sovrastata la sua voce ha perso la pazienza: "Ma parli sempre. Ho sempre la tua voce, basta". Lorenzo Spolverato ha avuto diverse discussioni anche con Iago Garcia (eliminato), Luca Calvani e Javier Martinez.