Nelle prossime puntate turche di Endless love, Nihan verrà a conoscenza di una notizia che le spezzerà il cuore. Presenzierà alla riesumazione del corpo di Ozan, utile alle indagini per scoprire la causa della sua morte. Durante la riesumazione, la polizia si troverà di fronte a qualcosa di inaspettato: il corpo di Ozan è stato rubato.

I Sezin e il dolore per la morte di Ozan

In Endless love, arriverà il giorno della riesumazione del corpo di Ozan. È stata disposta dal procuratore, dopo la visione del video in cui Zeynep tenta di soffocare Ozan con un cuscino.

In più, Gürcan ha anche rivelato che Asu gli ha commissionato di avvelenare Ozan. Ci sono tante prove, ma la polizia vorrà arrivare alla verità dei fatti.

La famiglia Sezin verrà convocata in cimitero per assistere alla riesumazione. Vildan non se la sentirà di partecipare, il dolore per la morte di Ozan è ancora vivido e in più non riesce ad accettare che qualcuno abbia potuto uccidere suo figlio.

Ce l'avrà a morte contro Zeynep: anche se la ragazza dovesse essere scagionata con i risultati dell'autopsia, non riuscirebbe a perdonarla. È convinta che l'ingresso di Zeynep nella vita di Ozan abbia cambiato il suo corso in peggio: se non l'avesse conosciuta, forse Ozan sarebbe ancora lì con lei.

Nihan presenzia alla riesumazione

Nihan si recherà in cimitero da sola. Dovrebbe seguirla Kemal, ma anche Emir vorrà partecipare: non se la sentirà di lasciare la moglie da sola nel giorno in cui deve assistere alla riesumazione del corpo del fratello.

Prima che i due uomini arrivino, però, Nihan dovrà affrontare un problema.

Da lontano, vedrà la polizia al lavoro, con Hakan che osserverà attentamente il processo di riesumazione. Dal suo sguardo, però, si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

Hakan rivela a Nihan che il corpo di Ozan è stato rubato

Hakan si avvicinerà da Nihan con lo sguardo abbastanza perplesso e la coglierà alla sprovvista con una rivelazione: "Mi dispiace, ma la tomba di tuo fratello è vuota".

Nihan resterà senza parole, ma capirà che il potenziale assassino potrebbe aver rubato il corpo di Ozan.

"Non sappiamo nemmeno noi come possa essere successo, ma ti assicuro che indagheremo", le confermerà Hakan. Nihan non saprà come affrontare questo ennesimo dolore e vivrà tutto come una sorta di punizione.

"Troveremo chi ha compiuto questo gesto, puoi esserne certa", ribadirà Hakan, tentando di rincuorare la ragazza, ma sarà un'impresa ardua. Le lacrime scorreranno sul viso di Nihan, che forse in quel momento vorrebbe Kemal al suo fianco. Il ragazzo arriverà e lei lo abbraccerà forte. "Kemal, la tomba di Ozan è vuota", rivelerà, lasciando il ragazzo senza parole.