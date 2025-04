Sabato 5 aprile andrà in onda la terza puntata del serale di Amici, dove uno tra Luk3 e TrigNO verrà eliminato dal talent di Maria De Filippi. I due sono arrivati ​​al ballottaggio finale e secondo le indiscrezioni riportare da Lorenzo Pugnaloni sul web, sarebbe Luk3 a dover abbandonare il programma. Nulla è ancora detto, visto che vi è pure la possibilità che il verdetto della giuria sia stato rimandato alla settimana successiva a causa di un'indecisione di uno dei giurati.

Indiscrezione di Pugnaloni: Luk3 perde al ballottaggio finale

Giovedì 3 aprile si è tenuta la registrazione del terzo serale di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di sabato 5 aprile.

Le anticipazioni svelano che al termine delle sfide sono finiti al ballottaggio finale i due cantanti Luk3 e TrigNO. Il primo fa parte della squadra di Lorella Cuccarini mentre il secondo è uno degli allievi di Anna Pettinelli. Come accaduto la scorsa settimana, anche in questa puntata ci sarà una solo eliminazione e bisognerà aspettare la messa in onda su Canale 5 per conoscere il nome dell'eliminato visto che l'esito del ballottaggio verrà comunicato da Maria in casetta. A fornire qualche anticipazione in più è la pagina Lollomagazine.it, secondo cui sarebbe il giovane Luk 3 ad aver perso la sfida contro TrigNO.

La giuria potrebbe aver rimandato il verdetto tra Luk3 e TrigNO

Lorenzo Pugnaloni mette in campo anche un'altra ipotesi.

La giuria potrebbe aver rimandato la decisione finale su chi eliminare tra Luk3 e TrigNO alla settimana prossima per via di un'indecisione di Cristiano Malgioglio. Trattandosi di mere ipotesi, bisognerà attendere la messa in onda della puntata. Nel frattempo, si sa che ospite del terzo serale sarà Alessandra Amoroso, che presenterà al pubblico il suo nuovo singolo.

La cantante salentina regalerà un momento di assoluta dolcezza visto che è la prima volta che compare in tv da quando ha annunciato la sua gravidanza. Ci sarà un momento di tenerezza quando Maria De Filippi le darà un bacio materno in fronte e poi bacerà il pancione.

Il punto sul percorso di Luk3 ad Amici

Luk3, classe 2007, è uno degli allievi più giovani di questa edizione di Amici e il suo percorso all'interno della scuola non è stato semplice.

È entrato a far parte del team di Lorella Cuccarini, che ha sempre creduto molto in lui. Il giovane ha però dovuto fare i conti con Anna Pettinelli, che lo ha messo in discussione parecchie volte non lesinando critiche e giudizi negativi. Alla fine è riuscito a conquistare la maglia del serale dove però e già finito a rischio eliminazione.