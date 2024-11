Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuove storyline con le due ultime new entry nel cast: Gennaro Gagliotti e suo fratello Vinicio. Michele Saviani nutrirà sospetti su Gennaro, al punto da iniziare a indagare su di lui, mentre Vinicio si avvicinerà ad Alice Pergolesi. Marina, intanto, non sarà felice della nuova conoscenza di sua nipote. Spazio anche alle vicende di Costabile Altieri: si scoprirà che è stato proprio Gennaro Gagliotti a metterlo nei guai.

Michele fa indagini su Gennaro Gagliotti

Roberto Ferri continuerà a collaborare con Gennaro Gagliotti, l’imprenditore già apparso nella puntata di Un posto al sole andata in onda mercoledì 6 novembre.

Il proprietario di Radio Golfo 99 vorrà dare spazio all’inserzionista nella sua emittente, ma non tutti vedranno di buon occhio questa nuova collaborazione. Michele Saviani, infatti, nutrirà sospetti su Gennaro e inizierà a indagare su di lui per vederci chiaro. Nel frattempo, si scoprirà che è stato proprio Gennaro Gagliotti a mettere nei guai Costabile Altieri.

Marina storce il naso per la frequentazione di Alice e Vinicio Gagliotti

Nel frattempo Alice inizierà a frequentare Vinicio, un ragazzo conosciuto alla macchinetta del caffè di Radio Golfo 99. La conoscenza tra Gagliotti e la giovane Pergolesi sfocerà in una tormentata storia d’amore. Marina Giordano, intanto, non vedrà di buon occhio la vicinanza di sua nipote a Vinicio e, stando alle anticipazioni, avrà motivo di essere preoccupata.

Vinicio, infatti, sarà molto vicino a suo fratello Gennaro, che, come già visto, non è certo uno stinco di santo. Secondo le indiscrezioni trapelate online, la storyline dei due fratelli sarà avvincente e destinata a durare molte puntate, lasciando spazio, probabilmente, al ritorno di un personaggio del passato. Non è chiaro se sarà Elena a tornare a Napoli per stare vicina a sua figlia, come ha già fatto in passato, o se si tratterà di un altro ex protagonista.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Roberto ha portato Alice a Radio Golfo 99

Nei recenti episodi di Un posto al sole andati in onda su Rai 3 Roberto ha notato che Alice non ha intenzione di impegnarsi con l’università. Ferri, quindi, le ha proposto di andare a Radio Golfo 99, promettendole un’occupazione in linea con i suoi interessi.

Nei corridoi dell’emittente Alice si è imbattuta in Vinicio Gagliotti ed è rimasta affascinata dal ragazzo. Nel frattempo, Marina è rimasta piacevolmente sorpresa dall’iniziativa di Roberto nei confronti di Alice: il gesto del consorte ha permesso un ulteriore avvicinamento tra di loro. Spazio anche alle vicende di Eugenio, che ha confessato a Viola di non aver mai smesso di amarla.