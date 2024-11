Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano guai in vista per la famiglia Giordano. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 6 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Ida vorrà trasferirsi in una nuova abitazione con Diego, ma Raffaele non vorrà che i due fidanzati lascino Palazzo Palladini. Il portiere proporrà quindi un'alternativa a Ida, ma la ragazza non vedrà di buon occhio l'idea di suo suocero. Nel frattempo, Diana e Nunzio parleranno del loro rapporto, mentre Rossella sarà in partenza per Madrid. Ci sarà spazio anche per le vicende di Guido, Mariella e Lollo, che addobberanno insieme l'albero di Natale.

Ida si oppone alla proposta di Raffaele

Ida, Diego e il piccolo Tommaso ormai sono una famiglia e non possono continuare a vivere a casa di Ornella e Raffaele. La coppia troverà quindi un nuovo appartamento, che li allontanerà da Posillipo. Raffaele, nel frattempo, troverà un'abitazione per suo figlio e la fidanzata, che impedirebbe ai due di lasciare Palazzo Palladini. Tuttavia, Ida non sarà d'accordo con la proposta del suocero. Nel frattempo, la famiglia Del Bue si riunirà a casa e l'addobbo dell'albero di Natale sarà un'occasione per Guido, Mariella e Lollo di passare del tempo insieme. A guastare il riavvicinamento dei coniugi, però, sarà la presenza ingombrante di Luigi Cotugno.

Nunzio e Diana parlano del loro rapporto

Nel frattempo, Diana Della Valle e Nunzio Cammarota si troveranno faccia a faccia per discutere del loro rapporto. Le anticipazioni non chiariscono cosa accadrà e non è chiaro se Diana scoprirà l'intenzione di Nunzio di iniziare una storia d'amore con Rossella. Mentre Diana e Nunzio cercheranno di capire meglio la loro relazione e se proseguirà o meno, Rossella sarà in partenza.

La dottoressa Graziani, infatti, sarà quasi in volo per Madrid, ma non è chiaro se salirà sull'aereo. Potrebbe esserci un colpo di scena, con Nunzio che la fermerà in tempo, ma non ci sono informazioni certe al riguardo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: don Antoine è stato accoltellato in chiesa

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, don Antoine è stato accoltellato in chiesa.

Rosa e Giulia sono corse in parrocchia in cerca del prete e l'hanno trovato a terra in una pozza di sangue. Nel frattempo, Rossella ha avuto un ritorno di fiamma con Nunzio, ma il cuoco non ha lasciato la sua fidanzata Diana. In seguito, Cammarota ha scoperto che la dottoressa Graziani ha intenzione di trasferirsi a Madrid per continuare la specializzazione in medicina. Spazio anche alle vicende di Niko, che ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in Sicilia, per andare a trovare sua sorella Angela.