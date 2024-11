Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in programma dal 18 al 22 novembre in prima visione su Rai 3, rivelano che Giulia dovrà affrontare una tragedia che colpirà il quartiere.

Al momento, le trame non forniscono ulteriori dettagli su ciò che accadrà, ma di sicuro la signora Poggi rimarrà scossa e traumatizzata.

Nel frattempo, per Clara arriverà il momento di lasciare Napoli, dopo essere tornata per far vedere il piccolo Federico ad Alberto. In questa occasione, la donna svelerà al suo ex che da ora in poi non tornerà più a Napoli.

Giulia scossa da una tragedia: anticipazioni Un posto al sole 18-22 novembre

Giulia proverà in tutti i modi a conquistare la fiducia delle persone del quartiere in cui si trova il suo Centro Ascolto e proverà ad allontanare i pregiudizi che l'hanno messa in difficoltà nel corso dell'ultimo periodo.

Organizzerà, così, una festa di quartiere, con cui riuscirà a ottenere un insperato successo, che le permetterà di tirare un sospiro di sollievo.

Proprio nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, si verificherà una tragedia che finirà per scuotere Giulia.

A oggi, non si conoscono i dettagli di cosa accadrà, ma tale evento sconvolgerà la donna e le persone a lei care.

Clara se ne va per sempre da Napoli

Dopo essere rientrata a Napoli per qualche giorno, Clara darà il "colpo di grazia" al suo ex Alberto.

La donna ha rimesso piede in città dopo l'arresto del boss Torrente per permettere all'avvocato di rivedere suo figlio Federico e trascorrere del tempo con lui.

Tuttavia, Clara non avrà più intenzione di rientrare a Napoli in futuro e così comunicherà ad Alberto che andrà via per sempre dalla città, cogliendolo alla sprovvista.

Nunzio, invece, sarà sempre più in difficoltà per la situazione sentimentale che sta vivendo con Diana. Ha capito di non amarla, ma non sa come uscire da questa storia d'amore senza ferirla.

Le sofferenze di Alberto per la mancanza del figlio

Negli episodi precedenti di Upas, Alberto aveva già mostrato la sua sofferenza per la lontananza dal figlio Federico, entrato a far parte del programma protezione testimoni insieme a sua mamma.

Un duro colpo per l'avvocato, che, a causa della sofferenza, si era avvicinato pericolosamente anche al mondo dell'alcol. In quella occasione, saranno i suoi amici a salvarlo e a impedirgli di cadere nel vortice della dipendenza, cercando in tutti i modi di spronarlo a riprendere in mano la sua vita.