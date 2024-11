Nella casa del Grande Fratello si continua a parlare di Shaila Gatta e di come si è comportata nell'ultimo periodo, in particolare nei confronti di Javier Martinez. Anche se tra loro c'è stato un chiarimento dopo l'ultima puntata, il pallavolista non intende riallacciare un rapporto con la ballerina. Confidandosi con Alfonso D'Apice, infatti, il ragazzo ha detto che non tornerebbe con l'ex velina neppure se lei dovesse chiudere la relazione con Lorenzo Spolverato.

Le ipotesi sul futuro della coppia

Dopo l'ultima puntata del GF tra Shaila e Javier c'è stato un confronto: la ragazza si è scusata per i comportamenti che ha avuto prima di andare in Spagna, lui ha accettato di avere un rapporto civile ma nulla di più.

L'altra sera Alfonso e Federica hanno un po' indagato su questo legame e su come sta reagendo Martinez alle effusioni che la ballerina si scambia con Lorenzo davanti a tutti.

Dopo aver detto che non prova nessun fastidio nel vedere la coppia baciarsi, il pallavolista ha aggiunto: "Ad oggi dico, menomale che è andata così".

Il concorrente ha anche sottolineato che non intende riavvicinarsi a Gatta neppure in futuro, se le cose tra lei e Spolverato non dovessero funzionare: "Fine, non mi passa neanche nell'anticamera del cervello. Se tra due o tre settimane lei si lascia, io non ci torno insieme. Basta, è una storia chiusa. Ci ho messo una croce sopra".

I commenti del pubblico

La decisione con la quale Javier ha escluso un possibile ritorno di fiamma con Shaila, ha un po' diviso il pubblico.

Da un lato c'è chi sostiene il ragazzo e non lo vorrebbe mai rivedere in coppia con la ballerina, dall'altro chi sottolinea che è stata la concorrente del GF a chiudere questa frequentazione perché più interessata a Lorenzo.

"Io non se sarei così sicura, ma se lo dice lui", "Lo spero per lui", "Ma è lei che non lo vuole", "Javier deve fare un percorso da solo, non ha bisogno di una ship", "La vita gli riserverà qualcosa di meglio", "Ma qualcuno gli spieghi che Shaila non lo vuole e non lascerà Lorenzo", hanno commentato alcuni fan su X dopo aver ascoltato il discorso di Martinez all'interno della casa.

Le scuse davanti alle telecamere

La tensione che c'è stata nell'ultima settimana tra Shaila e Javier è un po' diminuita dopo il confronto che hanno avuto. La ballerina ha chiesto scusa per alcuni comportamenti ma ha ribadito di non aver mai preso in giro il pallavolista, neppure quando ha detto che lo baciava ma pensava a Lorenzo.

Il concorrente del GF ha accettato le scuse ma ha chiarito che la coinquilina non potrà mai essere un'amica, quindi si limiteranno ad avere un rapporto cordiale visto che vivono sotto lo stesso tetto.