La prossima settimana di Un posto al sole parte con degli intrecci inaspettati. In particolare, negli episodi di lunedì 18 e martedì 19 novembre si vedrà Ferri stringere affari con Gennaro Gagliotti, uno spietato criminale che prenderà di mira anche Costabile, oltre a costringere Filippo a liberare degli spazi pubblicitari per la sua impresa. Poco dopo, Michele farà delle scoperte sull'impresario, preoccupando Marina. Sarà anche tempo di addii struggenti nella soap opera di Rai 3, con Alberto costretto a salutare per sempre suo figlio Federico a causa della decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli.

Clara ed Eduardo non tornano più, Ferri collabora con un criminale spietato

Roberto e Gennaro Gagliotti hanno stretto un rapporto di collaborazione che finirà per avere delle grosse ripercussioni, non solo all'interno dell'emittente Radio Golfo, ma anche nella vita di alcune persone. Nella puntata del 18 novembre, l'imprenditore costringerà il figlio Filippo a liberare degli spazi pubblicitari per dare maggiore visibilità all'impresa Gagliotti. Al contempo, Gennaro prenderà di mira Costabile, il quale ha finito per impelagarsi con l'uomo a causa dei debiti da saldare. Intanto, Alice e Vinicio (fratello di Gennaro) si frequenteranno. La giovane non esiterà a raccontare alla nonna di essersi presa una cotta per un altro ragazzo dopo la storia con Nunzio.

Spazio anche ad Alberto, che apprenderà a malincuore i progetti che Clara e Eduardo hanno in serbo per il loro futuro: non torneranno più a Napoli.

Michele scopre gli affari di Gagliotti e preoccupa Marina, Alberto e Federico si dicono addio

Nell'appuntamento di martedì 19 novembre Costabile, ritrovandosi pressato da Gennaro Gagliotti, cercherà di uscire dai problemi in cui si è infilato.

Michele, nutrendo dei forti sospetti, deciderà di vederci chiaro investigando sulla famiglia Gagliotti. Sarà così che il giornalista informerà Marina di aver scoperto delle attività non proprio trasparenti del malvivente. Siccome la nipote si è invaghita del fratello di Gennaro, Marina non potrà che esserne preoccupata.

Mariella finirà per comprendere le ragioni per cui Castrese non vuole fare coming out, nel mentre il suo ex Guido dovrà far fronte ad un nuovo guaio da risolvere.

In questa puntata ci sarà un parentesi struggente, in cui Alberto dovrà dire addio al figlio Federico, che andrà via con la madre lontano da Napoli.

Fan protestano per l'ingresso di un nuovo malvivente: 'Napoli rappresentata malissimo'

Archiviato il capitolo sul clan Torrente, ecco che la soap napoletana darà spazio ad un nuovo criminale. Si tratta di Gennaro Gagliotti, la cui presenza finirà per toccare molti personaggi di Upas. Non sarà solo Radio Golfo ad essere implicata in quella che sembra prospettarsi una lunga novella, ma anche Alice, Costabile, Marina, Michele e Filippo, oltre ovviamente a Roberto Ferri, si dovranno relazionare con questa new entry. La notizia che Gagliotti sia un malvivente non è stata certamente accolta di buon grado dai seguaci di questa trasmissione.

"Cos'altro devono inventare... Nella vita comune a Napoli ci si incontra anche con persone disinteressate e con la fedina penale immacolata... Perché in Upas si incontrano solo delinquenti? Ditemelo, cari autori. I luoghi comuni sono difficili da cancellare, neh?!", ha fatto notare una fan.

"Ecco, ci risiamo, non si fa in tempo a chiudere una tragedia che ne spunta un'altra. In Upas, Napoli viene rappresentata malissimo, tra criminalità, rattusi, persone ignoranti e razziste, ma un personaggio buono lo volete creare? La realtà non è proprio così come la rappresentano", ha lamentato qualcun'altra.

"Stavamo proprio aspettando un criminale, ci mancava tantissimo", ha ironizzato una spettatrice.