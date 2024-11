Costabile minaccerà Castrese di dire al loro padre che è gay nella puntata di Un Posto al sole del 20 novembre. Le anticipazioni rivelano che Gagliotti chiederà a Costabile di cedergli il marchio Altieri per azzerare i suoi debiti. L'uomo chiederà l'aiuto di suo fratello Castrese, che però si rifiuterà. Costabile, a questo punto, farà leva sulla sua grande debolezza, minacciando di parlare con il loro padre Espedito dei suoi sentimenti.

Le pretese di Gennaro Gagliotti

Costabile vivrà momenti davvero difficili a causa delle sue difficoltà economiche.

Il cugino di Mariella sarà messo alle strette da Gennaro Gagliotti che pretenderà da lui la restituzione del debito. Costabile sarà sincero con l'imprenditore e gli dirà di non poter ancora mantenere gli accordi presi. In un primo momento, Gagliotti sembrerà comprensivo nei confronti di Costabile, ma poi gli proporrà una soluzione che lo metterà in seria difficoltà. Gennaro chiederà al suo debitore di convincere suo padre a cedergli il caseificio e rinunciare al suo marchio. Costabile rifiuterà subito questa proposta, dicendo a Gagliotti che Espedito non rinuncerebbe mai al nome Altieri sui suoi prodotti. A quel punto, Gennaro cambierà tono e punterà la pistola contro Costabile, facendogli così capire che non ci sono altre vie d'uscita per lui.

Castrese con le spalle al muro

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Costabile sarà disperato e non riuscirà a capire come potrà liberarsi dalle pressioni di Gennaro. Più tardi, al Caffè Vulcano, l'uomo incontrerà Castrese e coglierà l'occasione per parlare della proposta di Gagliotti. Il fratello di Costabile dirà subito che si tratta di un'ipotesi irrealizzabile: il loro padre non accetterebbe mai di cedere il suo marchio.

Costabile non avrà intenzione di cedere ed insisterà con suo fratello, contando sul suo aiuto per convincere suo padre. Quando vedrà che Castrese non vuole schierarsi dalla sua padre, Costabile passerà ai ricatti: se non gli darà il suo appoggio, rivelerà ad Espedito che è omosessuale. Entrambi i fratelli Altieri si ritroveranno con le spalle al muro e uno dei due dovrà per forza prendere una decisione destinata a cambiare per sempre la propria vita.

Espedito, un padre troppo severo

Castrese cederà al ricatto di Costabile? Il cugino di Mariella ha molta paura del giudizio di suo padre, tanto che, pur di non fare coming-out, ha messo in discussione la sua storia con Salvatore, nonostante lo amasse. Tra il vigile e Castrese era nata una travolgente storia d'amore ed entrambi erano convinti di aver trovato la persona giusta. Dopo un primo periodo idilliaco, però, Salvatore ha iniziato ad essere stanco di non poter vivere la relazione alla luce del sole e ha messo Castrese con le spalle al muro. Il cugino di Mariella non ha ceduto, nonostante la paura di perdere Salvatore, e ha continuato a mentire a suo padre. Espedito è sempre stato un uomo all'antica e non ha risparmiato la sua chiusura neanche a sua figlia Speranza, che ha dovuto lottare duramente per potersi iscrivere all'università e realizzare il suo sogno di diventare veterinaria.