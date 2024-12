Cambio di programmazione sulle reti Mediaset a partire dal 23 dicembre. Le novità riguarderanno principalmente la fascia mattutina di Rete 4, con lo slittamento di Terra Amara e la messa in onda in replica de La Promessa alle 7:35.

Su Canale 5, invece, si interromperanno per le festività natalizie Endless Love e Uomini e Donne di Maria De Filippi

Terra amara anticipa, La Promessa anche alle 7:35: cambio programmazione tv dal 23 dicembre

La mattina di Rete 4 subirà delle modifiche dovute alla pausa natalizia della trasmissione Mattino 4 condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti.

Alle 7:35 arriveranno le repliche della soap spagnola La Promessa, la quale proseguirà regolarmente in prima visione assoluta nella fascia del preserale alle 19:40.

A seguire, alle 8:25 andrà in onda l'appuntamento con Terra amara. La soap turca anticiperà così di un'ora la messa in onda con la replica del doppio episodio.

Alle 10:40 ci sarà Tempesta d'amore: la soap tedesca non si fermerà durante tutto il periodo delle feste natalizie e andrà avanti regolarmente in prima visione assoluta.

Endless Love si ferma su Canale 5, stop anche per Maria De Filippi in daytime

Cambiamenti di palinsesto anche per Canale 5 a partire da lunedì 23 dicembre, con lo stop di Endless Love in prima visione assoluta.

La soap opera turca verrà sospesa nel daytime feriale, ma proseguirà nel fine settimana: sabato e domenica pomeriggio saranno trasmesse delle puntate brevi della durata di trenta minuti.

Pausa in arrivo anche per Uomini e Donne: il talk show dei sentimenti si fermerà per la sosta natalizia, riprendendo la regolare messa in onda dal 7 gennaio.

In pausa anche il daytime di Amici 24: il talent show sarà sostituito da puntate più lunghe della soap My home my destiny 2, in onda regolarmente in prima visione per tutto il periodo delle festività natalizie.

Crescono gli ascolti di Rete 4 e Canale 5

Un autunno che ha permesso a Canale 5 di consolidare la propria leadership nella fascia oraria compresa tra le 14:10 e le 16:05, grazie proprio a Endless Love e Uomini e Donne, seguite da una media di oltre 2,4 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share del 22%.

Ascolti in crescita anche per la mattina di Rete 4, che, grazie alle repliche di Terra amara, ha duplicato gli ascolti riuscendo a conquistare una media giornaliera di ben 320.000 spettatori fissi pari al 6,50% di share, con punte record che hanno raggiunto anche l'8%, trainando al meglio l'appuntamento con Tempesta d'amore in prima visione assoluta.