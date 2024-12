L'ultima puntata di Endless love sarà segnata dal rapimento di Deniz da parte di Emir e dallo scontro tra quest'ultimo e Kemal, che farà di tutto per salvare la figlia. Anche Nihan avrà un ruolo determinante, ma Emir la minaccerà e la costringerà a compiere una scelta: per ottenere la libertà, deve eliminare uno tra Kemal e Deniz. Straziata, Nihan sparerà al marito, ma lo farà consapevole che Kemal si salverà grazie al giubbotto antiproiettile.

Il rapimento di Deniz e lo scontro tra Kemal ed Emir

Saranno ore di ansia quelle che Kemal e Nihan vivranno durante l'ultima puntata di Endless love.

Emir ha rapito la piccola Deniz e nessuno saprà che fine abbia fatto. In realtà, lui si trova in una sorta di fabbrica abbandonata, ma avrà intenzione di farsi trovare per far cadere Kemal nella sua trappola.

Quando quest'ultimo scoprirà il luogo in cui si trova Emir, si organizzerà per affrontarlo. Hakan con la sua squadra di polizia gli starà sempre accanto, per proteggerlo da qualsiasi pericolo. Anche Nihan vorrà partecipare allo scontro con Emir, ma Kemal le dirà di no e di andare a casa. Questi discorsi verranno ascoltati da un complice di Emir, che gli comunicherà che Kemal si presenterà all'appuntamento da solo, per questo Emir cercherà un modo per portare nella trappola anche Nihan.

Emir mette Nihan davanti a una scelta

Emir chiederà a Baran di seguire il taxi in cui si trova Nihan e di darle un messaggio: se vuole vedere Deniz, deve seguirlo. Nihan non ci penserà due volte a scegliere di andare dalla figlia e seguirà Baran. La situazione non sarà delle più facili da gestire, anche perché Emir minaccerà Nihan con un'arma e la metterà davanti a una scelta.

Non tutti avranno l'opportunità di uscire vivi da questa situazione, eccetto lui e Nihan, e obbligherà lei a scegliere tra Kemal e Deniz. Nihan sarà in un mare di lacrime, non avrà nessuna intenzione di fare una scelta, ma alla fine Kemal le chiederà di sparare a lui e lei lo farà, vedendo l'amore della sua vita accasciarsi a terra.

Kemal sopravvive allo scontro con Emir grazie a un giubbotto antiproiettile

Kemal morirà? Assolutamente no, perché si mostrerà più furbo di Emir. Hakan ha sentito il complice di quest'ultimo mentre gli diceva che Kemal si sarebbe recato all'appuntamento da solo e hanno capito che aveva intenzione di fargli qualcosa di brutto, così Hakan gli ha dato un suggerimento: indossare un giubbotto antiproiettile, che l'avrebbe protetto, almeno in parte, dagli attacchi di Emir.

Per questo, Kemal ha detto con fermezza a Nihan di sparare a lui, perché sapeva che si sarebbe salvato. La scena più esilarante arriverà quando Emir crederà di averlo fatto fuori e avrà un'espressione trionfante, mentre Nihan riuscirà a fuggire con Deniz. In realtà, Kemal si alzerà da terra, dicendogli: "Sorpresa, sono vivo".